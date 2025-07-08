0.2局遭KO創日美生涯最短先發　山本由伸懊悔：應更有責任感

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手山本由伸8日（台灣時間）作客釀酒人先發，僅投0.2局失5分（3分自責），吞下敗投，創下日美職業生涯最短退場紀錄。

山本首局就被對方第五棒波恩（Andrew Vaughn）擊出三分砲，再被擊出安打與發生保送，最終僅用41球被敲4安、送出2保送，失5分，賽後防禦率從2.51升至2.77。

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這場比賽也改寫他生涯最短出賽紀錄。原先紀錄為2023年3月21日韓國對教士戰（大聯盟首秀）投1局失5分；在日職時期最短紀錄則是生涯第一年2017年10月9日對羅德戰的4.2局。

賽後受訪時，被問到「雖然剛被選入明星賽，卻投出這樣的結果」，山本回答：「雖然不是說『既然被選進去了就應該表現好』這種意思，但今天輸掉比賽我非常懊悔，未來希望能更有責任感地站上投手丘。」

談及首次入選明星賽的心情，他表示：「真的很開心，這是並非人人都有機會經歷的舞台，我希望能把它當作一次寶貴的經驗。」

對於明星賽最期待的部分，山本說：「單純看比賽就很期待了，而且能和頂尖球員們待在同一個休息區也是很讓人開心的事，總之，我對一切都很期待。」他也提到：「去年還是在電視上看明星賽，現在可以親身參與，作為球員我真的覺得很開心。」

不過，他預計將13日起對巨人的系列賽登板。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前曾透露，山本應該不會於明星賽中登板，