魔術5年最高83.4億續約班凱羅　新秀延長合約罕見包含球員選項

▲班凱羅與魔術續約5年，最高總值可達2.87億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

魔術今（8）日以5年2.39億美元（約69.5億台幣）的價碼與22歲招牌球星班凱羅（Paolo Banchero）續約，若達到激勵條款，這份合約總值最高可達2.87億美元（約83.4億台幣）。這張新秀延長合約還罕見包含球員選項，這是自2021年的唐西奇（Luka Doncic）與楊恩（Trae Young）後，再有球員獲此待遇。

班凱羅的經紀人米勒（Mike Miller）透露，只要在新賽季入選年度最佳陣容、或摘下MVP或最佳防守球員，便可啟動「超級頂薪」機制，大幅提升薪資。此外，這份延長合約還包含2030-31賽季的球員選項，班凱羅成為繼唐西奇、楊恩後，首位在新秀延長合約中擁有球員選項的新星。

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班凱羅2022年以狀元之姿加盟後，迅速成為魔術重建核心，3季場均22.4分、7.1籃板、4.6助攻，去年入選全明星賽，並以25.9分、7.5籃板寫下生涯新高。

▲魔術開出大約綁定年輕門面班凱羅。（圖／達志影像／美聯社）

儘管上季初因傷缺陣34場，班凱羅下半季強勢爆發，明星賽後場均29分，季後賽連7戰破25分，追平隊史紀錄。他前3季累積4432分高居魔術史第3，僅次於歐尼爾（Shaquille O’Neal）與哈達威（Penny Hardaway）。

班凱羅還是NBA史上第8位能在22歲以前繳出「場均25分、7籃板、4助攻」的球員，與麥格雷迪（Tracy McGrady）和歐尼爾並列為魔術史上單季場均得分超過25分的球員。

「這份合約象徵我們對班凱羅天賦、性格與爭冠決心的肯定。」魔術籃球營運總裁威特曼（Jeff Weltman）表示，「同時也顯示出班凱羅對我們這支球隊、球迷，以及奧蘭多這座城市的信任。我們期待與他繼續攜手前行。」