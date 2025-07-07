王建民被喜憨兒真誠笑容感動　邀兄弟球員投入公益：每個人出一點

記者楊舒帆／台北報導

旅美退役投手王建民7日出席喜憨兒基金會公益活動，談到退休後的生活與心境，他坦言剛從球場退下來時，一度感到失去方向，「剛退休沒有目標，現在有機會回台灣當教練，這也變成我人生的第二個目標，希望能培養出更好的選手。」

王建民透露，當初做出退休決定並不容易，「當時心境當然是不想從球場退下來，但身體真的沒辦法再應付，肩膀的傷勢滿困難的，剛好轉換下一跑道，幫助更年輕的球員。」

除了棒球，王建民也把愛心投入公益，他笑說自己一開始對喜憨兒並不熟悉，為了這場活動還特別打電話請教當特教老師的朋友，「從他那邊了解一些憨兒的想法、互動方式。結果真的沒那麼困難，他們很可愛，笑容很真誠，互動也很好，大家都玩得很開心。」

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活動中他也與憨兒一同做餅乾，他笑說：「打擊樂器是他們教我，做餅乾也是他們教我，打棒球是我教他們去玩，讓身體活動，看有什麼方式可以幫助他們，體能上訓練一下。」至於體驗做麵包的部分，他笑說，麵團都揉好了，只是放進模子裡，以後有機會會想小朋友一起玩體驗。

王建民也鼓勵社會大眾多給憨兒們支持，「他們做每一件事情都像是在挑戰，希望社會能用金錢或時間去陪伴他們，這都是很大的幫助。」他也希望透過行動響應，未來能邀請兄弟的教練與球員們一起參與，「目前還沒開始募款，但之後會想找選手們每人出一點力。」

▲王建民出席喜憨兒記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）