貝林傑驚天守備助洋基止敗　賈吉激讚：這是救命的一球

▲貝林傑(Cody Bellinger)上演關鍵美技。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日上午,紐約洋基與同城大都會進行「地鐵大戰」最終戰,條紋軍此役靠著昔日MVP強打貝林傑(Cody Bellinger)7局下半一記驚人雙殺守備擋下大都會關鍵反攻,以6比4獲勝中止6連敗,同時也避免3連戰遭對方橫掃。

Un-Belli-evable.



Cody with a huge catch and dart to first pic.twitter.com/QFI85jvJjM