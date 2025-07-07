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貝林傑驚天守備助洋基止敗　賈吉激讚：這是救命的一球

▲貝林傑（Cody Bellinger）上演關鍵美技。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）上演關鍵美技。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，紐約洋基與同城大都會進行「地鐵大戰」最終戰，條紋軍此役靠著昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）7局下半一記驚人雙殺守備擋下大都會關鍵反攻，以6比4獲勝中止6連敗，同時也避免3連戰遭對方橫掃。

這記守備發生在第7局，大都會在林多（Francisco Lindor）靠觸身球上壘後，索托（Juan Soto）掃出初速105英哩的平飛球，根據Statcast資料顯示，貝林傑要在2.7秒內橫跨29英呎，完成成功機率僅30%的接殺；最終他不僅完成貼地接球，還在同一動作中火速傳向一壘，雙殺尚未回壘的林多，讓大都會原本的大好攻勢瞬間化解。

「那球真的很難接，這種球低飛又難判斷，」貝林傑賽後談到關鍵守備時表示，「但當下我覺得我可以衝到球的位置，這會是一個很接近的play，我起跑反應不錯，判斷也準，真的很慶幸我能在球落地前接到它。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也盛讚這次守備：「球一打出去我直覺反應是——完了，這球沒戲了，」但他轉而激動地說，「這大概是我們今年截至目前為止最精彩的一次守備表現。」

貝林傑當時如果漏接，球就會一路滾到358英呎外的牆邊，最終他選擇賭一把也如願收下雙殺，對此大都會球星林多賽後也承認，「這球真的打擊我們很大。」

而不只布恩給予高度評價，隊長賈吉（Aaron Judge）更表示，「這真的完美到無可挑剔，我們真的很需要這種守備，特別是當時的比賽情勢，那絕對是一個救命play。」

本場比賽洋基靠威爾斯（Austin Wells）與賈吉的全壘打搶下領先，王牌左投弗萊德（Max Fried）主投5局責失3分，其中賈吉的全壘打為本季第33轟，僅落後水手捕手羅里（Cal Raleigh）2支。

洋基終結者威廉斯（Devin Williams）9局下半讓大都會打線3上3下，守住勝利，收下本季第12次救援成功。

關鍵字： MLB紐約洋基紐約大都會

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