統一獅大巴颱風夜返鄉驚魂畫面曝！　陳傑憲幽默貼划龍舟影片

實習記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒統一獅昨（6日）在天母與味全龍激戰9局，終場以12比16吞敗，結束北上3連戰行程。然而賽後返鄉途中，球隊巴士卻在國道上「乘風破浪」，面對丹娜絲颱風帶來的強風豪雨，球隊行車過程驚險萬分，球員親自拍攝並發布的畫面在社群平台引發熱議，球迷紛紛憂心球隊安全，也有人質疑球團安排是否妥當。

▲高任孝貼出球隊巴士在暴雨中行駛國道的驚險影片。（圖／翻攝自threads／kao.07.26）

晚間賽後約8點過後，獅隊全隊登上隊巴啟程返回台南，車程預計超過4小時，途中自培選手高任孝在社群平台Threads上傳影片，畫面中可見大雨如瀑布直打擋風玻璃，能見度極低，道路狀況極其惡劣，沿途還目擊到翻覆事故與遭強風吹毀的便利商店外觀，網友見狀直呼，「這能見度恐怕不到10公分！」畫面震撼，引發廣泛關注。

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▲獅巴行駛途中還經過卡車事故。（圖／翻攝自threads／kao.07.26）

當家外野手陳傑憲也在Instagram限時動態貼出一段划龍舟的搞笑影片，自嘲表示：「目前蠻適合在獅巴上秀一波。」雖語帶輕鬆，仍難掩車程險境所帶來的緊張氣氛；深夜近2點高任孝再度更新限動，報平安稱「已平安抵達台南」，讓關心球隊的粉絲終於鬆了一口氣。

▲統一獅當家球星陳傑憲轉發划龍舟影片，幽默表示，「蠻適合在獅巴上秀一波」。（圖／翻攝自IG／hsien_1994）

不過，這趟驚險返鄉之旅也引發部分球迷不滿，有人質疑：「為何不選擇留宿台北或桃園一晚，反而貿然冒雨夜行，讓球員安全蒙受風險？」球團尚未對此作出回應。

統一獅下半季賽程密集，自7月4日開季後即展開連續征戰，從天母3連戰後，僅有一天休兵時間便將南下台中對戰中信兄弟2場，本周五（11日）才回到台南主場展開下半季主場首戰。

而昨晚天母之戰，獅龍兩隊聯手攻下28分，創下本季聯盟單場得分新高，成為焦點賽事。只可惜賽後球員還得經歷一場「與風雨賽跑」的硬仗，才得以回到主場備戰。