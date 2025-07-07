「控球之神」保羅鬆口再打1季就退休　3隊爭簽他完美謝幕

BREAKING: Chris Paul has announced that the 2025-26 NBA season will be the last of his basketball career.



Paul, 40, is heading into year 21 & is still a free-agent.



Legendary, Hall of Fame career! ❤️???? pic.twitter.com/PUxm6AOHct — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

「控球之神」保羅（Chris Paul）近日接受專訪時鬆口坦言，2025-26賽季可能就是他生涯的「最後一季」。5月6日剛度過40歲生日的保羅，是現役第3年長的NBA球員，僅次於好友詹姆斯（LeBron James）與塔克（P.J. Tucker），他目前還未決定下季的落腳處，傳出可能在快艇、太陽和公鹿中做出抉擇。

▲保羅自爆「最多再打一季」，暗示下季就是最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

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保羅已屆40歲高齡，上季仍為馬刺全勤出賽82場，場均8.8分雖創下生涯新低，但命中率仍有43%。他近日接受希爾（Jemele Hill）訪問時，被問到還會再打多久？他直言，「最多再一年了。我剛打完第20個賽季，光這點就是一種祝福。」這番話等同於正式宣告2025-26賽季將是他的最後一舞。

保羅是2005年選秀第4順位，被紐奧良黃蜂選中，生涯12度入選全明星賽，是NBA史上僅有的兩位總得分超過2萬、助攻數超過1萬的球員之一，另一位是詹姆斯。

▲保羅生涯助攻、抄截皆居史上第2，是最偉大控衛之一。（圖／達志影像／美聯社）

保羅曾5度奪得助攻王、6度成為抄截王，生涯助攻總數為1萬2499次、抄截為2717次，這兩項數據皆高居史上第2，僅次於史塔克頓（John Stockton）。

2025-26賽季將成保羅的告別賽季，目前他尚未決定新的落腳處。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，他預計在公鹿、快艇和太陽3隊中做出選擇。