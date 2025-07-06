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波賽樂自曝對悍將12局無失分關鍵　MVP跳舞太糟糕盼有下一次

▲波賽樂MVP慶祝舞蹈。（圖／樂天桃猿提供）

▲波賽樂MVP慶祝舞蹈。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

桃猿洋投波賽樂6日先發投6局無失分，首度登上MVP舞台接受潑水慶祝。對戰悍將累計2戰12局無失分，他笑言：「他們比較不幸運。」

談到單場5次保送與1次觸身球，為本季單場最多保送紀錄，用球數115球也刷新個人本季新高。他坦言：「實際上控球表現，很多球都在好球帶邊緣，有好球的空間。幸運的是，多數保送都發生在兩出局後，沒有導致失分。滿有趣的，控球不好的時候會出現保送，但下一打席又能找回控球感覺。」

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包括5月25日與此戰，他兩度對悍將繳出6局無失分並拿下勝投。波賽樂坦言：「悍將有很好的打線，昨天打了很多分可以看出來。對他們比較不幸的是，剛好遇到我調整狀況最好的時候。」

上半季表現較為掙扎，這場好投象徵下半季有好的開始。他透露，教練團協助他改善投球機制，「我在二軍與牛棚調整期間，狀況都不錯，希望能維持下去。」對於張閔勛的配球，他表示：「他在中職非常有經驗，給予我很多幫助，也能幫我適時放慢節奏。」

首次登上MVP舞台跳舞，波賽樂笑說：「這場勝投對我意義重大，上半季沒有把工作做好，第一場就能拿勝投，這才是真正的我。跳舞是今天最糟糕的事，我原本想跳簡單一點的舞，下次希望可以扳回顏面。」

賽後遭隊友潑水慶祝，他笑說：「這件事很有趣，當隊友表現好時我也會潑水，這是他們給我的回禮。」

關鍵字： 桃猿樂天波賽樂MVP洋投

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