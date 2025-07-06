古久保笑稱全壘打可能是風吹的　張閔勛：我有做善事

▲張閔勛。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

波賽樂主投6局雖出現6次四死球保送，但仍無失分，靠著火力支援拿下本季第2勝，總教練古久保健二點出控球仍是他需要改善的課題。張閔勛配球獲得讚賞，不過談到全壘打，古久保笑稱可能是風吹的，張閔勛也大方承認是老天爺幫忙。

波賽樂主投6局，用了105球本季新高，包含70顆好球，被敲3支安打，多達5次保送、1次觸身球保送，單場最多保送，奪6次三振，無失分。

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古久保表示：「這是他必須突破與反省的部分。雖然只被敲兩支安打，但保送太多，勢必會讓用球數突破90球。他勇於對決打者是優點，但取得好球數後，若太專注邊邊角角，反而會讓壞球變多、用球數也隨之增加。」

桃猿投手群壓制前一戰火力兇猛的富邦打線，古久保說：「今天投手確實積極與打者對決。投手教練、投捕教練有重新開會討論，配球方面閔勛也表現得不錯。」

談到颱風夜的比賽狀況，古久保指出：「左外野的高飛球很容易變成長打，今天確實也有幾球變成全壘打。不過投手們也有想辦法壓制住對手火力。」

桃猿有林承飛、張閔勛都開轟，悍將也有申皓瑋開轟。談到張閔勛的全壘打，古久保笑說：「可能也是受到風勢影響，但他也確實擊中球心。」張閔勛則大方承認是「靠風吹的」，身為熟悉桃園球場的他，一打出去就覺得球會過牆，「不過還是要感謝老天爺，我有做善事。」