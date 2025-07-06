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大谷翔平生日登板全場沸騰！狂飆162公里、2局奪3K無失分

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，於美國時間5日迎來31歲生日，這是他生涯首次在生日當天登板先發，投出2局1安打，飆3K，無失分的內容，帶動道奇球場氣氛沸騰。

本場比賽面對的是火力正旺的太空人隊，前一場他們才敲出20支安打、攻下18分。大谷此戰首次穿上本季「City Connect」城市特別版球衣上場。面對首名打者帕雷德斯（Isaac Paredes），他在2好2壞時投出滑球，被擊出左外野安打。接著讓史密斯（Cam Smith）打成雙殺打，再以游擊滾地球解決「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve），穩住局面。

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大谷翔平1局下擊出滾地球出局，貝茲（Mookie Betts）隨後轟陽春砲先馳得點。

第2局面對沃克（Christian Walker），大谷投出本場首K，三振出局再連續三振卡拉提尼（Victor Caratini）、迪亞斯（Yainer Diaz），其中對卡拉提尼飆最速100.9英里（約162.4公里），最後以滑球讓他揮空三振。連續三場比賽未被對手得分，展現極佳壓制力。

大谷於6月中旬復出投球，這是他自去年8月後再次以投手身分在大聯盟登板，前三場投1局、1局與2局，僅首場失掉1分。上一戰面對皇家隊時，他投出生涯最快的101.7英哩（約163.7公里）。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）6日（台灣時間）賽前表示，大谷本場將以「投兩局、最多40球」為登板參考基準。最終他投2局，被敲1安打，飆3K，用了31球，包含21顆好球。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊投手生日登板極佳壓制

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