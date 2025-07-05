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林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

▲▼ 林岳谷 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳谷 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將5日火力全開，以25支安打、單局灌進13分痛宰樂天桃猿，林岳谷單場敲出5支安打、貢獻5分打點，寫下個人職業生涯代表作，獲選單場MVP。他成為中職史上首位在前5局就敲出5安的球員，雖然最後因輪替提前退場，無緣挑戰單場6安紀錄，不過他賽後坦言，「已經盡力了。」

林岳谷表示，這場比賽能有這樣的表現，是賽前團隊有針對樂天先發投手進行過充分準備，「賽前都會針對對方投手討論，今天也有設定好要攻擊的球路，才能有這麼好的表現。」

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談到過去是否曾敲過單場5支安打，他想了想笑說，「沒印象耶，高中的黑豹旗可能有過，那時對社團隊，但如果是打甲組球隊、張力相當的球隊，這是我人生第一次。」

林岳谷前5打席全數敲安，第6次打擊未能延續火燙手感，擊出滾地球出局，後續被換下場。

他坦言當時其實已經想挑戰宗賢學長（李宗賢）所創的單場6安紀錄，「打到第4支就很開心了，第5支出來後就會想說能不能突破學長紀錄，我有告訴自己不要去想，但第6次就沒打好。」

最終沒能再度上場打第7次，他也平常心看待，「沒關係，這是教練團的安排，我覺得每個人都該有上場機會，第6次沒安打，可能教練就想換人了。如果第6次敲出來，也許還有第7次的機會。」

樂天此役派出「大谷德龍」余德龍在9局登板投球，甚至展現美技守備，林岳谷也在場邊看到那一幕，印象深刻，「當下我以為那球是安打，因為滿接近邊線，但他是內野出身的，能做出這樣的傳球真的很強。如果是一般投手，應該沒辦法處理那種球。」

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