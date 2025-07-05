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噁心魔球三振邱智呈　吳俊杰看軌跡自己也嚇到：找最有安全感握法

▲吳俊杰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲吳俊杰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍在下半季首戰以4比1擊敗統一獅，吳俊杰於第7局接替徐若熙登板，面對一、二壘有跑者的危機，對邱智呈投出「噁心摩球」飆三振化解危機。這顆球軌跡變化大，賽後引發球迷熱議，連他自己回看影片都嚇了一跳。

吳俊杰連續解決兩名打者後，先被許哲晏敲出三壘安打，再保送林佳緯。面對邱智呈時纏鬥到2好2壞，第6球投出他拿手的指叉球成功三振對手。

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吳俊杰表示：「一直以來指叉球就是我的武器球，只要能往下墜就是成功的指叉。我自己也嚇了一跳，以往練習時是比較垂直的變化，昨天那顆比完賽回去看影片，真的嚇到，怎麼會跑成那樣。」

打者邱智呈也稱讚這顆魔球，「那個打席策略上不急著出棒，前一打席林佳緯保送，以上壘為主，剛好那顆他投得很好，從內角進來，也有往下吊，完全無法應對。」

這顆指叉球師承開南大學總教練郭李建夫，但吳俊杰也找到自己「最有安全感的握球方式」：「教練的握法『比較Free』不固定，我是自己慢慢摸索出來的。讓食指扣在縫線上，之前和陳禹勳傳接球時，他也建議我這樣握。」

吳俊杰本季主要擔任中繼角色，已出賽17場、拿下3次中繼成功，防禦率為1.69。他說：「今年幾乎都是中繼出賽，無論是落後或領先，教練團給我角色，我都盡力不要掉分。」

吳俊杰與林子昱近期在牛棚表現亮眼，總教練葉君璋表示：「吳俊杰大學時期表現就不錯，抗壓性很好，這幾年一直沒找到狀態，近兩年終於找回過去水準。他的心態沒問題，壓力對他來說是正向的。」

至於林子昱，葉總補充：「他去年開始表現穩定，原本也考慮是否安排他先發，但他控球與球種都不錯，年紀也比較成熟，現在這個中繼位置很適合他。」

關鍵字： 吳俊杰味全龍指叉球中繼球迷

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