林佳緯戀情曝光　林岳平語重心長：不要因瑣事怠慢生涯

▲中職林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅20歲外野手林佳緯日前傳出與味全龍啦啦隊女孩的戀情，總教練林岳平語重心長表示，「我們會用我們的方式督促他，把所有力量放在球場。」

味全龍啦啦隊女神賴可，近日被拍到與統一獅外野手林佳緯一同現身宜蘭，從台北出發共度約8小時的約會時光。期間兩人不僅牽手、摟肩，還有摸頭等親密互動，曖昧氣氛藏不住。消息曝光後，網友好奇他們當天看了哪部電影，賴可則親自在社群留言回應，也被解讀為間接認愛。

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林佳緯本季持續站穩一軍，目前是累計63支安打為全隊安打最多，是上半季不可或缺的火力。當記者4日下半季首戰賽前，詢問林佳緯上半季表現時，餅總則談到，「我認為是要教導他成為優秀的職業選手，生活上必須督促他的層面，多過於他在場上表現。他的條件是可以成為很好的選手，不要因為瑣事，或那些自己無法掌控的事情，而怠慢了自己的生涯，我們會用我們的方式督促他，把所有力量放在球場。」

談到日前傳出的戀情，餅總坦言，餅總坦言，「交女朋友這是很平常的事，會稍微了解對象是誰，不要因為某種因素，讓他在工作上有所『走鐘』、不穩定，這方面是我們會不斷督促他，至於他私領域是不會干預。」