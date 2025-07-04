6隊追逐庫明加！勇士喊價首輪＋潛力股　霍佛德高機率前進灣區

▲勇士大物庫明加吸引多達6隊追逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士已向「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）提出790萬美元合格報價，讓他成為受限自由球員，可能「先簽後換」送走他。目前他的動向尚未明朗，根據《The Athletic》的消息，包含國王、巫師、熱火等6隊都有意搶人，灣區開出「年輕新星＋首輪籤」的報價。

《The Athletic》披露，若勇士最終選擇與庫明加分道揚鑣，他們在探詢「先簽後換」交易可能性時，開出的籌碼是「一位潛力年輕球員加上一枚首輪選秀權」。消息指出，國王提出卡特（Devin Carter）、沙里奇（Dario Šarić）與兩枚次輪籤換取庫明加，但勇士視為「低買」操作，已予以拒絕。

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華盛頓巫師近24小時也加入追逐戰，他們將庫明加視為重建拼圖之一，另外熱火、公牛、公鹿與籃網亦展現興趣。

▲國王曾開出卡特與沙里奇等籌碼報價庫明加，遭勇士回絕。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加與經紀人透納（Aaron Turner）希望找到一支真正視其為核心的球隊，他在勇士4季始終未獲穩定角色。由於市場限制與勇士要價高，他的去留恐延至7月中旬，甚至在夏季聯盟期間於拉斯維加斯與潛在新東家面談。

不過勇士也不排除與庫明加妥協續約，球團已安排他與總管小鄧利維（Mike Dunleavy）、主帥柯爾（Steve Kerr）在夏季聯賽期間進行會談。

另一方面，根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，所有跡象皆指向39歲的冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）最終將落腳金州，成為勇士新賽季的重要內線補強，當地時間本周日是2025-26賽季薪資年開始的首日，屆時NBA球隊可正式完成大多數自由球員簽約與交易。

▲霍佛德傳出接近加盟勇士，將補上禁區經驗與外線火力。（圖／達志影像／美聯社）