運動雲

>

6隊追逐庫明加！勇士喊價首輪＋潛力股　霍佛德高機率前進灣區

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士大物庫明加吸引多達6隊追逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士已向「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）提出790萬美元合格報價，讓他成為受限自由球員，可能「先簽後換」送走他。目前他的動向尚未明朗，根據《The Athletic》的消息，包含國王、巫師、熱火等6隊都有意搶人，灣區開出「年輕新星＋首輪籤」的報價。

《The Athletic》披露，若勇士最終選擇與庫明加分道揚鑣，他們在探詢「先簽後換」交易可能性時，開出的籌碼是「一位潛力年輕球員加上一枚首輪選秀權」。消息指出，國王提出卡特（Devin Carter）、沙里奇（Dario Šarić）與兩枚次輪籤換取庫明加，但勇士視為「低買」操作，已予以拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華盛頓巫師近24小時也加入追逐戰，他們將庫明加視為重建拼圖之一，另外熱火、公牛、公鹿與籃網亦展現興趣。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王曾開出卡特與沙里奇等籌碼報價庫明加，遭勇士回絕。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加與經紀人透納（Aaron Turner）希望找到一支真正視其為核心的球隊，他在勇士4季始終未獲穩定角色。由於市場限制與勇士要價高，他的去留恐延至7月中旬，甚至在夏季聯盟期間於拉斯維加斯與潛在新東家面談。

不過勇士也不排除與庫明加妥協續約，球團已安排他與總管小鄧利維（Mike Dunleavy）、主帥柯爾（Steve Kerr）在夏季聯賽期間進行會談。

另一方面，根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，所有跡象皆指向39歲的冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）最終將落腳金州，成為勇士新賽季的重要內線補強，當地時間本周日是2025-26賽季薪資年開始的首日，屆時NBA球隊可正式完成大多數自由球員簽約與交易。

▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德傳出接近加盟勇士，將補上禁區經驗與外線火力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan KumingaAl Horford

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

【老婆辛苦了】綁7.6kg西瓜在身上！尪體驗孕婦的一天

熱門新聞

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1守護者投手涉賭遭MLB帶薪停賽！

2新科狀元與獨行俠簽4年18億合約

3海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

4洪一中憶悍將顧問舒服：休400天有薪

5大谷衝刺驚人！美記者揭恐怖數據

最新新聞

1多特新星吉騰斯　正式加盟切爾西

2洋基慘遭藍鳥橫掃　美東龍頭換人當

3Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！

4河村勇輝NBA夢延續　為公牛打夏聯

5湖人有意網羅威金斯　熱火驚人報價曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366