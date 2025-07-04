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悲劇奪走紅軍主將　若塔與弟弟車禍罹難　足壇齊聲哀悼

▲若塔（Diogo Jota）意外驟逝，足壇齊聲哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲若塔（Diogo Jota）意外驟逝，足壇齊聲哀悼，球迷前往安菲爾德主場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

利物浦與葡萄牙國家隊前鋒若塔（Diogo Jota）與其弟席爾瓦（André Silva）台灣時間3日在西班牙薩莫拉（Zamora）附近發生嚴重車禍，兩人皆不幸喪生。事故地點位於一段偏僻公路，車輛疑似因爆胎失控衝出道路並起火焚燒，據警方證實，兩人當場死亡，車上無其他乘客。

根據西班牙國民警衛隊與多家媒體報導，該車為一輛藍寶堅尼，事故發生於凌晨時分，兩人遺體正接受法醫鑑定，警方現在仍在調查事故原因，但初步推測為爆胎導致駕駛失控，目前尚未確認駕駛者身份。

這起悲劇震驚整個足球界，28歲的若塔與25歲的弟弟都是葡萄牙籍球員，若塔剛於6月22日與青梅竹馬卡多索（Rute Cardoso）完婚，兩人育有三名子女，他在婚禮後於社群媒體寫下「Yes to forever（直到永遠）」。

根據葡萄牙媒體消息指出，若塔當時計劃從西班牙北部的桑坦德搭乘渡輪前往英國，因醫師建議他肺部手術後不宜搭乘飛機，但該報導尚未獲官方證實。

若塔職業生涯起於葡超球隊費雷拉，後曾效力馬競與波圖，2017年加盟英超狼隊，2018年協助球隊升上英超，並在首季對萊斯特城完成帽子戲法，成為繼C羅後第2位在英超戴帽的葡萄牙球員；2020年轉會利物浦後，若塔在182場比賽中攻入65球，贏得英超、足總盃與兩座聯賽盃，是球隊近年重要進攻核心。

利物浦隨即發表聲明表示：「利物浦足球俱樂部對於若塔不幸離世的消息深感哀痛，俱樂部目前不會再發表進一步評論，並懇請外界尊重若塔與席爾瓦家人的隱私，我們會持續給予他們全力支持。」

紅軍主帥斯洛特（Arne Slot）亦表示：「此刻我語塞，這樣的震驚與痛苦令人無法承受，作為父親、兒子、兄弟與叔叔，我的思緒此刻全屬於若塔與席爾瓦的家人，他們的失落是無法想像的，我的訊息很簡單：你們永遠不會孤單。」

▲若塔（Diogo Jota）意外驟逝，足壇齊聲哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲若塔（Diogo Jota）意外驟逝，足壇齊聲哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

葡萄牙足協則在聲明中說道，「我們失去了2位冠軍，他們的逝世是葡萄牙足球無法彌補的損失，我們會竭盡所能，每一天都繼續傳承他們的精神與遺產。」；歐洲足總宣布，將在本週歐國盃賽事前進行默哀儀式，馬競、葡萄牙聯賽與前東家狼隊也紛紛致哀。

國家隊隊友C羅在社群媒體提及：「這一切毫無道理，我們才剛在國家隊一起，你也才剛步入婚姻，我要向你的家人、妻子與孩子們致哀，願他們擁有堅強的力量，安息吧，若塔古與安德烈，我們都會懷念你們。」

利物浦球迷也紛紛在安菲爾德主場外獻上鮮花與悼念物，甚至連死敵曼聯與艾佛頓的支持者也共同悼念若塔，齊聲哀悼。

關鍵字： 足球利物浦若塔葡萄牙C羅

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