悲劇奪走紅軍主將　若塔與弟弟車禍罹難　足壇齊聲哀悼

▲若塔(Diogo Jota)意外驟逝,足壇齊聲哀悼,球迷前往安菲爾德主場獻花致意。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

利物浦與葡萄牙國家隊前鋒若塔(Diogo Jota)與其弟席爾瓦(André Silva)台灣時間3日在西班牙薩莫拉(Zamora)附近發生嚴重車禍,兩人皆不幸喪生。事故地點位於一段偏僻公路,車輛疑似因爆胎失控衝出道路並起火焚燒,據警方證實,兩人當場死亡,車上無其他乘客。

The adidas family is deeply saddened by the loss of Diogo Jota and his brother Andre Silva.



Our thoughts and deepest condolences go to their family, friends, and all who know and love them.



Diogo will be remembered as a Champion on and off the football pitch. pic.twitter.com/2m4oEJfIUk