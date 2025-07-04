悲劇奪走紅軍主將　若塔與弟弟車禍罹難　足壇齊聲哀悼

▲若塔（Diogo Jota）意外驟逝，足壇齊聲哀悼，球迷前往安菲爾德主場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

利物浦與葡萄牙國家隊前鋒若塔（Diogo Jota）與其弟席爾瓦（André Silva）台灣時間3日在西班牙薩莫拉（Zamora）附近發生嚴重車禍，兩人皆不幸喪生。事故地點位於一段偏僻公路，車輛疑似因爆胎失控衝出道路並起火焚燒，據警方證實，兩人當場死亡，車上無其他乘客。

The adidas family is deeply saddened by the loss of Diogo Jota and his brother Andre Silva.



Our thoughts and deepest condolences go to their family, friends, and all who know and love them.



Diogo will be remembered as a Champion on and off the football pitch. pic.twitter.com/2m4oEJfIUk [廣告]請繼續往下閱讀... July 3, 2025

根據西班牙國民警衛隊與多家媒體報導，該車為一輛藍寶堅尼，事故發生於凌晨時分，兩人遺體正接受法醫鑑定，警方現在仍在調查事故原因，但初步推測為爆胎導致駕駛失控，目前尚未確認駕駛者身份。

這起悲劇震驚整個足球界，28歲的若塔與25歲的弟弟都是葡萄牙籍球員，若塔剛於6月22日與青梅竹馬卡多索（Rute Cardoso）完婚，兩人育有三名子女，他在婚禮後於社群媒體寫下「Yes to forever（直到永遠）」。

Liverpool FC announce that Diogo Jota's 'No. 20 will be rightly immortalised for his contributions' pic.twitter.com/gOKbFYSl2t — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2025

根據葡萄牙媒體消息指出，若塔當時計劃從西班牙北部的桑坦德搭乘渡輪前往英國，因醫師建議他肺部手術後不宜搭乘飛機，但該報導尚未獲官方證實。

若塔職業生涯起於葡超球隊費雷拉，後曾效力馬競與波圖，2017年加盟英超狼隊，2018年協助球隊升上英超，並在首季對萊斯特城完成帽子戲法，成為繼C羅後第2位在英超戴帽的葡萄牙球員；2020年轉會利物浦後，若塔在182場比賽中攻入65球，贏得英超、足總盃與兩座聯賽盃，是球隊近年重要進攻核心。

Diogo Jota and his wife had been together since they were teenagers. pic.twitter.com/MoNSObQ701 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 3, 2025

利物浦隨即發表聲明表示：「利物浦足球俱樂部對於若塔不幸離世的消息深感哀痛，俱樂部目前不會再發表進一步評論，並懇請外界尊重若塔與席爾瓦家人的隱私，我們會持續給予他們全力支持。」

紅軍主帥斯洛特（Arne Slot）亦表示：「此刻我語塞，這樣的震驚與痛苦令人無法承受，作為父親、兒子、兄弟與叔叔，我的思緒此刻全屬於若塔與席爾瓦的家人，他們的失落是無法想像的，我的訊息很簡單：你們永遠不會孤單。」

▲若塔（Diogo Jota）意外驟逝，足壇齊聲哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



葡萄牙足協則在聲明中說道，「我們失去了2位冠軍，他們的逝世是葡萄牙足球無法彌補的損失，我們會竭盡所能，每一天都繼續傳承他們的精神與遺產。」；歐洲足總宣布，將在本週歐國盃賽事前進行默哀儀式，馬競、葡萄牙聯賽與前東家狼隊也紛紛致哀。

國家隊隊友C羅在社群媒體提及：「這一切毫無道理，我們才剛在國家隊一起，你也才剛步入婚姻，我要向你的家人、妻子與孩子們致哀，願他們擁有堅強的力量，安息吧，若塔古與安德烈，我們都會懷念你們。」

利物浦球迷也紛紛在安菲爾德主場外獻上鮮花與悼念物，甚至連死敵曼聯與艾佛頓的支持者也共同悼念若塔，齊聲哀悼。