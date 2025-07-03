中信特攻突Thank you冠軍教頭李逸驊　他曾2連霸最佳教練

▲中信特攻宣布冠軍教頭李逸驊離隊。（圖／翻攝自Facebook／新北中信特攻籃球隊 New Taipei CTBC DEA）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（3）日宣布曾率隊奪得2023年T1聯盟冠軍的總教練李逸驊離隊，結束4年的合作關係。特攻球團在聲明中表示，李逸驊場上嚴謹的執教風格以及場下「幼稚園園長」的每一個瞬間，會永遠留在大家心中。

特攻在剛結束的賽季僅拿下16勝20負，排名聯盟第6，無緣季後挑戰賽，休賽季積極補強，日前宣布上季旅日的「黑豹」阿巴西回歸，雙方簽下「3+2」合約，雖未公布詳細薪資，但特攻總經理劉志威掛保證，薪水接近CBA頂尖旅外球員的平均待遇。

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特攻今日又有異動，宣布總教練李逸驊離隊，「擁有多年的執教經驗，光哥自2021年特攻成立後接下總教練的重任，不僅為特攻建立優異的攻防體系與團隊文化，幫助年輕選手快速適應職業賽場，更帶領特攻拿下2023年總冠軍！」

球團聲明中特別提到，「場上嚴謹的執教風格以及場下幼稚園園長的每一個瞬間，相信會永遠留於人們的心中！」並獻上祝福，「由衷感謝光哥四年多來為球隊的貢獻與付出，也祝福光哥未來一切順利！」

現年57歲的李逸驊曾在2023年率隊奪下T1冠軍，也是隊史首冠。他個人曾蟬聯2023、2024年T1年度最佳教練，執教功力深厚，是備受尊敬的名教頭。不過特攻去年底就引進塞爾維亞籍的莫米爾（Momir Ratkovic）擔任執行教練，由他在場上指揮調度，李逸驊雖掛名總教練，實則退居第2線，主要協助訓練、擬定策略及傳承經驗。