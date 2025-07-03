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鄧愷威154公里火球壓制響尾蛇3A！5局狂飆11K奪勝寫本季代表作

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）
▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

巨人3A旅美台將鄧愷威今於主場登板先發，面對響尾蛇3A主投5局無失分，僅被敲出1安，飆出11次三振，幫助球隊以3比1擊敗對手，收下本季第2勝。

原本預定的先發投手布萊克（Mason Black）在比賽日凌晨臨時被叫上大聯盟，加上剛下放的西摩（Carson Seymour）昨日才在大聯盟投完3局，教練團臨時決定交由中5日休息、上一場表現亮眼的鄧愷威再度掛帥先發。

鄧愷威首局面對首名打者投出四壞保送，但迅速調整節奏，連飆三K解決對方第2至第4棒，成功壓制攻勢。接下來的4局每局都貢獻2次三振，僅在第3局被敲出1支一壘安打。

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此役鄧愷威用球數72球，其中51球為好球，好壞球比例逾2比1，最快球速達到95.6英里（約154公里）。最終主投5局，被敲1安、送出1次保送、狂飆11次三振，無失分，展現宰制力。

其中11K 僅差1次三振就追平個人3A單場紀錄。2023年他對響尾蛇3A投出5局12K，小聯盟生涯最高為單場13次三振。

進入比賽後段，雙方前5局形成投手戰，巨人3A在5局下靠曼恩（Devin Mann）率先敲出全壘打打破僵局，並在牛棚合力守成下，以3比1拿下勝利。鄧愷威則收下本季第2勝。

關鍵字： 棒球台灣美國運動巨人

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