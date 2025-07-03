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直落3輕取地主黑馬　小蠻牛挺進溫網第3輪豪取20連勝

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）溫網首輪歷經4小時37分鐘的激戰，驚險擊退38歲義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）直落3晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫網第2輪的比賽中展現衛冕者氣勢，直落3盤以6比1、6比4、6比4擊退地主英國資格賽大黑馬塔維特（Oliver Tarvet），闖進溫網男單第3輪，也終結對手的夢幻之旅。

雖然在首輪面對義大利老將弗格尼尼（Fabio Fognini）時陷入5盤苦戰，但艾卡拉茲此役表現大為提升，比賽過程毫無懸念，全場打出37記致勝球、6度破發對手發球局，全場僅耗時2小時17分鐘便輕鬆過關。這場勝利讓他將個人連勝場次推進至20場，並寫下草地賽事31勝的紀錄。

賽後艾卡拉茲盛讚塔維特的表現，這位世界排名第733，年僅21歲、來自聖地牙哥大學的英國小將是從資格賽一路挺進會內賽。「我必須讚揚塔維特，這是他在巡迴賽的第2場比賽，我真的很喜歡他的打法，」艾卡拉茲賽後表示。

「他在中央球場的第1場比賽表現非常出色，我知道那有多困難，他展現了精彩的網球，我知道一開始我必須非常專注，打出最好的表現，今天我打得真的很棒，對自己的表現很滿意。」艾卡拉茲接著補充。

艾卡拉茲目前在溫網累積16連勝，在首輪戰勝弗格尼尼後，也成為公開賽年代最快達成草地30勝的選手，「我學會如何在每場比賽後找到享受的方式，每次踏上球場，我都只是想享受比賽，不論輸贏，這就是過去兩三個月我能持續連勝的關鍵，我真的很享受當下。」

艾卡拉茲本季表現火燙，已收下5座冠軍，包含法網男單冠軍、蒙地卡羅與羅馬兩站ATP千分大師賽封王，以及6月女王盃草地賽冠軍。他將在第3輪對決加拿大好手阿里亞西姆（Felix Auger-Aliassime）或德國名將史特魯夫（Jan-Lennard Struff），持續朝第6冠邁進。

關鍵字： 溫網ATPTP

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