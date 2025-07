直落3輕取地主黑馬　小蠻牛挺進溫網第3輪豪取20連勝

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)直落3晉級溫網第3輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2屆溫布頓男單冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在溫網第2輪的比賽中展現衛冕者氣勢,直落3盤以6比1、6比4、6比4擊退地主英國資格賽大黑馬塔維特(Oliver Tarvet),闖進溫網男單第3輪,也終結對手的夢幻之旅。

雖然在首輪面對義大利老將弗格尼尼(Fabio Fognini)時陷入5盤苦戰,但艾卡拉茲此役表現大為提升,比賽過程毫無懸念,全場打出37記致勝球、6度破發對手發球局,全場僅耗時2小時17分鐘便輕鬆過關。這場勝利讓他將個人連勝場次推進至20場,並寫下草地賽事31勝的紀錄。

賽後艾卡拉茲盛讚塔維特的表現,這位世界排名第733,年僅21歲、來自聖地牙哥大學的英國小將是從資格賽一路挺進會內賽。「我必須讚揚塔維特,這是他在巡迴賽的第2場比賽,我真的很喜歡他的打法,」艾卡拉茲賽後表示。

「他在中央球場的第1場比賽表現非常出色,我知道那有多困難,他展現了精彩的網球,我知道一開始我必須非常專注,打出最好的表現,今天我打得真的很棒,對自己的表現很滿意。」艾卡拉茲接著補充。

