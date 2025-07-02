城市隊首例！新北凱撒韋宏亮當狀元郎　周宗志看好終結者潛質

▲台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀於6月30日圓滿落幕，台鋼雄鷹以狀元籤選中來自新北凱撒的韋宏亮，成為城市隊出身的首位選秀狀元。新北凱撒總教練周宗志認為，他具備終結者的潛質，看好他未來能在職棒舞台發光發熱。

韋宏亮在選秀前三天參加台鋼雄鷹的測試，總教練洪一中得以近距離觀察他的表現，成為他脫穎而出、被選為狀元的重要關鍵。台鋼計畫讓他成為牛棚即戰力，分擔勝利組張誠恩、林詩翔的投球任務。

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被問及韋宏亮是否具備終結者潛力，周宗志表示：「他的基本條件沒問題。不過進入職棒後，對手等級不一樣，大家都知道他有一顆犀利的滑球。除了滑球之外，若能提升直球的控球能力，並修正球的位置，加上第二顆變速球若能轉化為有效武器，兩顆變化球同時具備壓制力，要成為終結者應該沒問題。他的個性也很適合，屬於樂天型球員，愈是大場面愈能激發潛能。」

回顧韋宏亮的求學歷程，鶯歌工商時期在高二接受Tommy John手術，直到高三才復出，當時總教練王傳家仍謹慎控管他的投球量。畢業後效力新北凱撒，在周宗志的調教下逐步站穩牛棚角色。

周宗志透露：「他來到新北的第一場盃賽，每次登板最多只投30球，逐步增加投球強度。去年底的爆米花聯盟，我們曾考慮讓他回到高中時期的先發角色。」

但經教練團評估後，加上他有意投入選秀，若重返先發反而存在風險，因此仍維持終結者定位。在選秀前最後一場盃賽台啤盃，周宗志讓他開始跨局投球，甚至完整投兩局，也有不錯的效果。

中職在2009年經歷假球案低潮，政府當時鼓勵各縣市成立城市隊，並與在地企業合作，補足僅有台電、合庫兩支傳統業餘球隊的困境。新北市成棒隊即誕生於此時空背景下，各縣市跟進，至今也培養出不少職棒好手，而韋宏亮更是城市隊歷來首位狀元。

周宗志認為：「這對城市隊是一大加分，也讓高中生有更多選擇。除了就讀大學再進職棒，城市隊同樣是一種途徑。」他也強調：「不論身處哪一個層級，只要認真努力，大學或城市隊都有機會被看見。」