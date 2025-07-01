金塊用冠軍射手換3D前鋒獲好評　美媒：小波特恐成唯一輸家

▲小波特從金塊轉戰籃網，面臨角色與環境的重大轉變。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊與籃網今（1）日完成一筆重大交易，丹佛將冠軍核心小波特（Michael Porter Jr.）與2032年無保護首輪籤打包送走，換回籃網3D前鋒強森（Cam Johnson）。《NBC體育》記者赫林（Kurt Helin）分析指出，這筆交易可能只有小波特是唯一的輸家，他從爭冠隊伍去到重建中的籃網，將面臨適應期。

赫林大讚金塊高層靈活又精明，首先強森防守更出色，「兩人都是出色的三分射手（小波特上季三分命中率39.5%，強森則為39%），但強森更常站上罰球線、組織能力也更好，小波特則在籃板上佔優勢。

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▲小波特若能穩定健康出賽，或許仍有機會在籃網翻轉外界評價。（圖／達志影像／美聯社）

「關鍵是強森的防守提升對金塊幫助極大，搭配戈登（Aaron Gordon）出任鋒線，將是顯著升級。」赫林分析，丹佛在這筆交易中之所以大勝，在於財務層面。兩人都還有2年合約，但強森的總薪資比小波特少了3400萬美元，光是每季省下1700萬美元、可用於補強板凳，就是一筆大勝。

此舉也讓金塊重新取得中產特例的使用權，避免碰觸第二層硬上限，未來補強更有彈性，「金塊省下大筆薪資，同時提升整體戰力，這就是交易的完美定義。他們送出了一枚可能極具價值的2032年首輪籤，但當你擁有約基奇（Nikola Jokic）時，當然要拚現在，其他的以後再說。」

▲金塊換回防守更好的強森，補上鋒線戰力同時騰出薪資空間。（圖／達志影像／美聯社）

而籃網也在這筆交易中獲得長期資產與即戰力，小波特若能打出進攻爆發力，有望未來換回更多籌碼。強森則去到具備爭冠實力的金塊，與3屆年度MVP約基奇（Nikola Jokic）搭檔，將獲得更多空檔、更好的出手機會與切入空間，有望迎來生涯巔峰。

唯一可能的輸家是小波特，從總冠軍熱門隊伍轉到重建中的籃網，角色轉變劇烈，但這可能也是他翻轉評價的大好機會。赫林表示，他本來就是進攻天賦很高的球員，現在他擁有無限開火權，如果能保持穩定、健康，絕對有潛力成為聯盟前5得分手之一，進而扭轉外界對他的印象。