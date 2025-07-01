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瑞春醬油五代傳人鍾亦恩驚喜首輪！父感動見證　與樂天早有淵源

▲▼ 瑞春醬油少東鍾亦恩首輪圓夢加盟樂天　父親感動：這十年都值得了 。（圖／鍾政衛提供）

▲瑞春醬油少東鍾亦恩首輪圓夢加盟樂天，父親感動：一切都像作夢 。（圖／鍾政衛提供）

記者王真魚／專訪

3年前，鍾亦恩在受訪時曾說，「想幫助爸爸完成曾經圓不了的夢。」3年後，他在中華職棒選秀會現場，聽見樂天桃猿於首輪唱名選中自己，夢想終於成真。直到隔天，父母仍難掩心中激動，臉上滿是感動與驕傲。

鍾亦恩是雲林西螺知名品牌「瑞春醬油」第四代。父母長年全力支持他走棒球路，甚至在自家工廠外空地鋪設人工草皮，打造專屬牛棚練習區，讓兒子即使在家也能持續練球。

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「這個6月實在太不可思議！」父親鍾政衛感性表示，從玉山盃一路打進冠軍、入選U18培訓隊，再到昨天以首輪身分被樂天點名，「每一刻都很緊張，真的像在作夢一樣。」

鍾政衛回憶，昨晚選秀當日，全家人緊張又期待，聽到樂天第一輪就喊到兒子名字，當下簡直嚇傻，「真的沒有預料到會這麼早被叫，驚嚇大於驚喜，但到現在還是很激動。」

從文昌國小啟蒙　父子兩代棒球魂相傳

鍾亦恩的棒球啟蒙，來自父親鍾政衛的影響。鍾政衛曾是文昌國小棒球隊第一屆成員，當年他的教練後來成為文昌校長，因為看到鍾亦恩是左投、運動協調性佳，詢問是否有興趣加入球隊，於是開啟這條棒球之路。

國小畢業後，鍾亦恩選擇加入台中西苑棒球隊。鍾政衛透露，國中升高中時，曾有其他學校有意挖角，但亦恩堅持留下來與隊友拚戰，「他說想再和同學們一起為西苑拚成績。」高三這一年，他幫助台中市拿下睽違15年的玉山盃冠軍，證明當初選擇留下的那份情義，終究沒有辜負。

▲瑞春醬油小開鍾亦恩 。（圖／記者王真魚攝、父親鍾政衛提供）

▲父母長年全力支持走棒球路，甚至在自家工廠外空地鋪設人工草皮，打造專屬牛棚練習區。（圖／鍾政衛提供）

鼓勵兒子追夢　爸爸仍堅守灶台

對於兒子能夠挑戰職棒，鍾政衛坦言一開始並沒想過，「起初表現算是中規中矩，畢竟他身形偏瘦，球速也沒像其他名校選手那麼突出。」但西苑教練團一路栽培，讓他從高一就累積大量比賽經驗，心臟與抗壓性同步提升。球速逐漸突破138公里、摸到140公里後，家人才開始思考「拚職棒」是否有可能。

「高二升高三那年，我們才覺得，他好像有這個機會。」鍾政衛說。

身為瑞春醬油第五代的鍾亦恩，如今即將開啟職棒生涯。對於家業是否擔心後繼無人？鍾政衛直言，「兒子有夢想，身為父母，當然要讓他勇敢追夢。」

而就讀高一的次子也走上棒球路，被親友暱稱為「醬油弟」，雖為右投，與哥哥身形相似，經常被誤認為雙胞胎。

「他當然以哥哥為榜樣，但我有提醒他，走自己的步調，不要有壓力，照著教練安排一步一步來。」鍾政衛期許小兒子在穩健中成長。

與樂天早有淵源？聯名商品2年前登場

有趣的是，鍾亦恩與樂天桃猿的緣分，早在2年前（2023）就已悄然種下。當時瑞春醬油曾與樂天推出聯名商品。

一切起因都是3年前的一篇新聞，鍾政衛透露，「當時樂天業務透過媒體報導得知，我們一直都有在支持三級棒球，看到新聞而來，加上我老婆是大園人，因此開啟合作契機。」起

鍾政衛回憶，後來商標合作僅為期一年，當時考量亦恩未來選秀變數而未繼續而作，沒想到命運繞了一圈，最終仍獲樂天青睞，彷彿冥冥之中早已註定。

▲▼ 。

▲聯名商品已經絕版 。（圖／截自瑞春官網）

十年努力化作首輪榮耀

「這十年來他努力練球，我們都看在眼裡。」鍾政衛說，職棒是一條窄門，每一位學生球員都很辛苦，「剛好他有契機，遇上好時機，我們真的很感動。」

而今，這個圓夢的6月，不只是對鍾亦恩，更是對他背後那個默默耕耘、用醬油香氣陪伴孩子長大的家庭，一段最深刻的肯定。

鍾政衛對於家業接班一事並不擔心，他笑著說，「昨天看到兒子走上舞台那一段路，眼眶真的泛紅了，我還年輕，爸爸還可以繼續做醬油，就讓兒子放心去追夢！」

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,鍾亦恩。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾政衛鼓勵兒子鍾亦恩勇敢追夢：爸爸還年輕，可以繼續做醬油。（圖／記者李毓康攝）

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