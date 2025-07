3D側翼大將離開湖人改聯手杜蘭特　洛城緊急簽下23歲拉拉維亞

▲芬尼-史密斯上季三分命中率達41%,防守表現同樣頂尖。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

3D側翼大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)確定離開湖人,他今(1)日與火箭達成4年5300萬美元合約,改聯手2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant),紫金大軍則緊急以2年1200萬美元簽下23歲小將拉拉維亞(Jake LaRavia)填補輪替空缺。

Free agent forward Jake LaRavia has agreed to a two-year, $12 million deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. LaRavia had a strong finish after joining the Sacramento Kings last season. pic.twitter.com/hXw9E1PzZV