3D側翼大將離開湖人改聯手杜蘭特　洛城緊急簽下23歲拉拉維亞

▲芬尼-史密斯上季三分命中率達41%，防守表現同樣頂尖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3D側翼大將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）確定離開湖人，他今（1）日與火箭達成4年5300萬美元合約，改聯手2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），紫金大軍則緊急以2年1200萬美元簽下23歲小將拉拉維亞（Jake LaRavia）填補輪替空缺。

Free agent forward Jake LaRavia has agreed to a two-year, $12 million deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. LaRavia had a strong finish after joining the Sacramento Kings last season. pic.twitter.com/hXw9E1PzZV [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2025

洛城記者歐文（Anthony F. Irwin）昨晚曾披露，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）曾告訴其他球隊，芬尼-史密斯的腳踝狀況不佳，意圖打壓他在自由市場的身價。但今夏大手筆交易來杜蘭特的火箭不為所動，在自由市場開啟首日就以4年5300萬美元網羅這位3D側翼大將，他將頂替被送走的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）。

消息人士透露，芬尼-史密斯的經紀人特勒姆（Michael Tellem）與火箭高層完成談判，這筆補強對渴望升級鋒線戰力的休士頓相當關鍵。芬尼-史密斯上季三分命中率達41%、創下生涯新高，他在半場防守對上全明星球員時，對手的有效命中率僅47%，在防守超過125次出手的球員中排名聯盟前10。

▲湖人沒能留住芬尼-史密斯，他將轉戰火箭。（圖／達志影像／美聯社）

在與太陽達成杜蘭特重磅交易後，火箭出清布魯克斯，留下側翼缺口，芬尼-史密斯預計成為即戰力「補丁」。同時，休士頓也簽回老將卡佩拉（Clint Capela），與其達成3年2150萬美元合約，補強禁區戰力。

湖人方面則火速補進2022年首輪第19順位新秀拉拉維亞。這位前灰熊鋒線在上季中被送至國王，19場出賽繳出場均6.1分、三分命中率38.5%的表現，具備外線潛力，湖人期望他能在小球與側翼防守中接棒芬尼-史密斯的角色。