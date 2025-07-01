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金塊冠軍射手小波特被交易！丹佛換回3D前鋒再迎舊將布朗回歸

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊將小波特與2032首輪籤送往布魯克林。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊2023年的冠軍主力之一小波特（Michael Porter Jr.）在1日自由市場開啟後遭到交易，丹佛將他與一枚2032年未受保護首輪籤打包，一起送到籃網換回上季打出生涯年的3D前鋒強森（Cam Johnson），並且簽回舊將布朗（Bruce Brown Jr.），雙方達成1年合約。

小波特過去6個賽季皆效力於丹佛，上季出賽77場，繳出場均18.2分、7籃板，他去年季初曾語出驚人表示，若是他們本季沒能奪冠，高層恐會拆散2023年的冠軍陣容，現在一語成讖。

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▲▼金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小波特季初曾說若是2024-25賽季無法奪冠，金塊高層恐會拆散2023年冠軍陣容，結果一語成讖。（圖／達志影像／美聯社）

根據《EPSN》的報導，金塊將小波特與一枚2032年未受保護首輪籤一起送到籃網，換回在生涯第6季迎來突破的3D前鋒強森，他上季場均18.8分創新高，投籃命中率47.5%、三分命中率達39%，展現高效外線火力。強森曾是籃網與太陽涉及杜蘭特（Kevin Durant）交易的重要一環，在布里吉斯（Mikal Bridges）離隊後成為布魯克林的重建主力之一。

小波特與強森現有的合約都將在2027年到期，屆時可成為完全自由球員。小波特2024-25賽季薪資為3830萬美元，2026-27賽季為4080萬美元；強森則分別為2110萬與2330萬美元，薪資空間差距顯著，也有助金塊調整未來支出結構。

除了強森到來外，金塊也迎回「舊將」布朗。據《EPSN》的消息，他已與丹佛簽下1年合約。布朗是2023年金塊奪冠班底的關鍵替補，擅長防守與無球切入，具備即戰力與體系熟悉度。

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森上季場均18.8分，三分命中率達39%。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊布魯克林籃網Michael Porter Jr.Cam JohnsonBruce Brown Jr.

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