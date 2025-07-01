道奇沒考慮菅野智之？羅伯斯曝交易補強重點：牛棚需再一人

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

ABEMA 獨家專訪節目《早安羅伯斯》於6月30日播出最新一集，美國職棒道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在家中接受訪談，針對球隊的補強計畫與即將到來的交易截止日進行說明，也談到包括菅野智之在內的多位潛在補強對象。

隨著7月交易截止日臨近，各隊開始積極尋求補強，力拼季後賽席次。節目中對羅伯斯提出了6名傳聞中可能被交易的選手，他逐一回應，「太空人投手）巴爾德斯（Framber Valdez）應該不會被交易。」、「（紅雀三壘手）亞瑞納多（Nolan Arenado）我們拿不到。」、「（天使投手）安德森（Tyler Anderson）是先發類型，但我們不需要。」

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至於2022年賽揚獎得主、馬林魚王牌投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），他則說，「他確實是交易籌碼，但會去哪支球隊還說不準。」

談到效力金鶯、首度挑戰大聯盟的日本投手菅野智之，羅伯斯則表示，「我們應該也不會去網羅他。」雖然菅野在成績不佳的金鶯隊中是少數穩定的先發之一，但道奇似乎無意出手。 另外，對於紅雀終結者海爾斯利（Ryan Helsley），他指出，「他是好選手，但紅雀還在季後賽競爭行列，我不認為他們會交易。」

那麼，道奇最想補強的部分是什麼？羅伯斯給出答案，「要說的話……應該是投手群，尤其是牛棚。」 他解釋，雖然目前先發輪值由山本由伸、梅伊（Dustin May）與克蕭（Clayton Kershaw）穩定支撐，加上葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希等人預計歸隊，先發陣容基本無虞，「如果真的要補，會是在牛棚再增加一位投手。」