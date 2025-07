勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

▲魯尼與鵜鶘簽下2年合約,結束效力勇士10年的歲月。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

今夏恢復自由身的勇士3冠中鋒魯尼(Kevon Looney),在NBA自由市場開啟後,隨即與鵜鶘達成一紙2年1600萬美元的合約,10年灣區生涯正式畫下句點。《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)直言,這象徵一個時代在勇士正式畫下句點。

現年29歲的魯尼是2015年首輪新秀,過去10年他都披勇士戰袍,幫助灣區軍贏得3座總冠軍,深受金州球迷喜愛。他近幾年出現傷病問題,去年夏天一度傳出可能被釋出,不過最終勇士執行了他最後1年價值800萬美元的球隊選項。

魯尼這個休賽季恢復自由身,在1日自由市場大門開啟後不久,他隨即與鵜鶘達成一紙2年1600萬美元的合約,正式結束勇士生涯。他上季出賽76場,平均上場15分鐘,繳出4.5分、6.1籃板和1.6助攻。值得一提的是,動向也未明朗的灣區大物庫明加(Jonathan Kuminga)馬上轉發魯尼轉隊的消息。

《ESPN》記者楊米斯克(Ohm Youngmisuk)5月曾報導,魯尼仍希望回歸勇士,但最終雙方分道揚鑣。資深記者記者史皮爾斯(Marc J. Spears)談到魯尼加盟鵜鶘時表示,「有朝一日,他可能會獲得勇士退休球衣的榮譽。他一直是那個為球隊戴上安全帽拚命的角色。」

《ESPN》記者安德魯斯(Kendra Andrews)則說,「金州勇士一個時代真的結束了。魯尼是僅次於柯瑞(Stephen Curry)與格林(Draymond Green)的隊史第3長年資球員。正如史皮爾斯所說,過去幾年他在球隊中的領導地位至關重要,是休息室裡最受尊敬的聲音之一。」

