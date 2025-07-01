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勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

▲▼勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯尼與鵜鶘簽下2年合約，結束效力勇士10年的歲月。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏恢復自由身的勇士3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），在NBA自由市場開啟後，隨即與鵜鶘達成一紙2年1600萬美元的合約，10年灣區生涯正式畫下句點。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）直言，這象徵一個時代在勇士正式畫下句點。

現年29歲的魯尼是2015年首輪新秀，過去10年他都披勇士戰袍，幫助灣區軍贏得3座總冠軍，深受金州球迷喜愛。他近幾年出現傷病問題，去年夏天一度傳出可能被釋出，不過最終勇士執行了他最後1年價值800萬美元的球隊選項。

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魯尼這個休賽季恢復自由身，在1日自由市場大門開啟後不久，他隨即與鵜鶘達成一紙2年1600萬美元的合約，正式結束勇士生涯。他上季出賽76場，平均上場15分鐘，繳出4.5分、6.1籃板和1.6助攻。值得一提的是，動向也未明朗的灣區大物庫明加（Jonathan Kuminga）馬上轉發魯尼轉隊的消息。

《ESPN》記者楊米斯克（Ohm Youngmisuk）5月曾報導，魯尼仍希望回歸勇士，但最終雙方分道揚鑣。資深記者記者史皮爾斯（Marc J. Spears）談到魯尼加盟鵜鶘時表示，「有朝一日，他可能會獲得勇士退休球衣的榮譽。他一直是那個為球隊戴上安全帽拚命的角色。」

《ESPN》記者安德魯斯（Kendra Andrews）則說，「金州勇士一個時代真的結束了。魯尼是僅次於柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的隊史第3長年資球員。正如史皮爾斯所說，過去幾年他在球隊中的領導地位至關重要，是休息室裡最受尊敬的聲音之一。」

關鍵字： 籃球NBA紐奧良鵜鶘Kevon Looney金州勇士

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