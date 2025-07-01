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佐佐木朗希「可能會下放小聯盟」　羅伯斯曝復健進度

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日接受《ABEMA》節目「早安羅伯斯（おはようロバーツ）」專訪，談到因右肩夾擠進入傷兵名的日本投手佐佐木朗希，希望他能在8月順利歸隊。

佐佐木於5月13日（台灣時間14日）首次進入15天傷兵名單，期間採取不投球的保守治療，並於5月底重新開始進行傳接球訓練。6月20日（台灣時間21日）球隊正式將他轉入60天傷兵名單。

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談到佐佐木的肩傷，羅伯斯表示，「他投球時的疼痛並未完全消失，但現在感覺不錯。我們對患處進行了消炎注射，並持續觀察他的反應，每天都與他保持溝通。」目前佐佐木正與體能教練史密斯（Travis Smith）一同進行全身性強化訓練。

羅伯斯指出，「我希望他能強化整體體能。印象中他在WBC時的身體狀態比現在更好，今年似乎沒那麼有力量。」 對於佐佐木的復出時程，羅伯斯表示，「他需要經過復健，可能會先從小聯盟出發。我不確定確切時間，但我的期望是8月，最好能在8月底回歸。」

佐佐木目前隨隊進行復健，比賽期間會坐在板凳觀察對手打者，並蒐集資訊、積極與教練與隊友互動。羅伯斯對他的態度表示肯定，期盼他回歸後能以更強的姿態重返戰場。

關鍵字： 洛杉磯道奇隊佐佐木朗希羅伯斯棒球

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