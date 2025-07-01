道奇老將捕手轉戰世仇巨人 球迷又愛又恨：好難過！

▲巴恩斯（Austin Barnes）多數時間擔任第二號捕手，也曾是克蕭（Clayton Kershaw）專屬搭檔。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊於5月釋出的捕手巴恩斯（Austin Barnes），確定找到了新東家。根據MLB官網報導，他已於6月27日（台灣時間28日）與老對手舊金山巨人隊簽下小聯盟合約。由於轉隊對象是同區長年死敵，也讓不少美國球迷出現「又喜又憂」的複雜情緒。

35歲的巴恩斯自2015年在道奇登上大聯盟，生涯效力11個球季，共出賽612場;多數時間擔任第二號捕手，也曾是克蕭（Clayton Kershaw）專屬搭檔，並隨隊拿過兩屆世界大賽冠軍，可說是長年幕後功臣。 然而，他在今年5月14日（台灣時間15日）被移出40人名單（DFA），6天後遭球隊正式釋出。

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根據MLB官方資料，巴恩斯於6月27日與舊金山巨人簽下小聯盟合約，並於29日起被分派至其附屬的新人聯盟亞利桑那巨人隊。這位老將轉戰世仇球隊，也引來球迷熱議。

專門報導道奇消息的媒體《Dodgers Nation》報導此事，其社群帳號留言區充滿複雜感受的回應， 「為他高興，但還是有點難接受」 ，「心有點痛」、 「希望他一切順利，也希望他退休後能以教練身份回來」、「在我心中，他永遠是道奇的一員」、「哇，真的無法相信」、「看到他穿上黑橘色球衣一定很奇怪」、 「我為他找到新東家感到高興，但偏偏是那隊……就沒那麼開心了」

巴恩斯本季為道奇出賽13場，打擊率0.214，貢獻2分打點，整體攻擊指數（OPS）為0.519。