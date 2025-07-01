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撞名《麻辣鮮師》徐磊意外獲兄弟二輪指名　笑言：那部劇比我還老

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,徐磊。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,徐磊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

麥寮高中投手徐磊在30日中職選秀會上獲得中信兄弟第二輪指名，他坦言這個順位讓他有些意外。

徐磊在高中三年間，無論心智或技術層面都有明顯成長，球速從高一時不到130公里提升至目前的146公里，進步幅度達15公里。他的滑球與伸卡球表現穩定，儘管身材仍略顯單薄，但具備高度潛力，若能強化重量訓練，球速有望突破150公里。麥寮教頭吳秉倫指出，徐磊的滑球非常出色，足以名列高三投手前三名。

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談到當下聽到名字被叫到的感受，徐磊表示：「怎麼是我？非常意外！一開始以為會在三、四輪，甚至更後面。因為玉山盃出賽不多，關注度少了一點，沒想到能在這麼前面被選到，真的很驚訝。」

因名字與《麻辣鮮師》角色撞名而受到一些關注，他笑說：「從國中就開始有類似情況，到高中已經習慣了。不過那部劇比我還老，爸爸也不是那個粉絲啦。」徐磊是2006年出生，《麻辣鮮師》確實是在他出生前所播出的電視劇。

談及對兄弟球迷的印象，徐磊直言：「球迷很多，很團結！」至於進入職棒後的目標，他表示，希望先把身體素質養起來，球速持續往上拉，儘快為球隊做出貢獻。他的拿手球路是滑球，高三時控制力與球速都有明顯提升。

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