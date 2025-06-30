林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,富邦悍將副領隊兼農場主管林威助與富邦第二輪指名球員劉承佑。（圖／記者李毓康攝）



實習記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒36年季中新人選秀會台灣時間30日晚間在台中登場，手握榜眼籤的富邦悍將首輪挑選來自普門中學的捕手張育豪，次輪鎖定穀保家商外野手劉承佑，對於喜愛富邦悍將這項條件是否有加分？副領隊林威助笑談，「第一點還是看實力，當然有喜歡富邦，我們又可以在前幾輪選到，大家都覺得滿開心。」

富邦悍將今年挑選10輪，相較其他球隊多1輪，為6隊最晚結束指名，合計帶回4位投手、2位捕手、4位外野手，包括首輪普門中學張育豪，次輪穀保家商外野手劉承佑；林威助接著特別指出，第8輪的黃騰威，定位比較偏向工具人。

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林威助指出，領隊表示需要評估整體戰力，好的選手就先選，如果有比較需要時間養成的，後續會再做整體戰力評估，這回前幾輪都是必須需要育成的選手居多，後幾輪則有即戰力選手。

「捕手這塊我們比較缺，好的捕手不多，今年可以在前面選到兩個不錯的捕手，我覺得還滿開心，」林威助接著談到，能在第4輪挑選到江庭毅相當意外，「想說不會這麼後面還拿到，可以拿到還滿開心。」

至於劉承佑，林威助最後透露，「一開始跟球探預測就是落在第2輪，就以外野手為主，他的攻擊和腳程都有不錯實力，他就是比較需要育成的選手。」