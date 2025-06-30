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首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

▲▼葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒36年季中新人選秀會台灣時間30日晚間在台中登場，味全龍隊握有第3順位，挑中具有資深旅美經歷的投手黃暐傑；談及首輪挑選黃暐傑關鍵時，龍隊總教練葉君璋表示球隊今年投手因傷短缺，也相信他能夠重回身手。

今年31歲的黃暐傑曾效力美職亞利桑那響尾蛇、德州遊騎兵、舊金山巨人與匹茲堡海盜體系，於2019年在遊騎兵登上大聯盟，成為第15位登上大聯盟的台灣球員；黃暐傑在大聯盟共出賽4場，投5.2局，失2分責失，防禦率為3.18，無勝敗紀錄。

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除了表示球隊投手短缺，葉君璋也提及像吳俊杰、呂偉晟過去戰功彪炳的投手今年狀況都稍有下滑，「所以在這樣的情況下，我覺得會需要一些有經驗的投手，我們認為黃暐傑是還不錯的人選，」葉君璋說道。

對於黃暐傑的近況，葉君璋談及球隊一直有關心他的投球狀況，對黃暐傑有一定的了解，「雖然黃暐傑還沒辦法馬上上場，但進度正常的話，我們認為8月中以前有機會在賽場上看到黃暐傑。」

至於黃暐傑的定位，葉總表示會先從牛棚開始，先發的話等到明年，「如果一切順利的話，黃暐傑的加入對我們來說幫助會很大。」

味全龍投手短缺也反映到選秀情況，8人中就有5名是投手，葉君璋認為球隊在投手方面有長期規劃，「一切都有照球隊原定方針去選，可能還會額外再找一些人；野手方面則相對穩定，」葉君璋最後說。

關鍵字： 中華職棒味全龍黃暐傑葉君璋

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