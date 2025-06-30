台鋼測試獲洪總提點　韋宏亮狀元瞬間「心跳很快」下半季他可以！

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀選秀狀元,台鋼雄鷹韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

2025年中華職棒選秀30日登場，最終由即戰力投手韋宏亮獲選為狀元。他親自出席選秀會現場迎接結果，坦言心情仍難以平復：「心跳很快，沒想過自己會是狀元，來得太突然了，腦袋一片空白。」

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近來狀元聲勢看漲，韋宏亮也留意到外界傳聞。他透露上週五曾參加台鋼雄鷹測試，並與總教練洪一中交流投球觀念，「洪總有給我一些建議」。他曾接受前三順位的球隊測試，最終由台鋼拔得頭籌。

春季聯賽、台啤盃結束後，他仍持續透過練習賽維持比賽手感，對於挑戰一軍也充滿期待：「希望可以，很想趕快站上一軍。」

回顧這一年動刀與復健的艱辛歷程，他坦言：「復健真的很辛苦、很累，那段時間很想投球卻無能為力，只能靠重量訓練維持狀態。」

談到未來將與台鋼隊友張誠恩、林詩翔合作，他笑說：「可以！」同時提到隊中學長林威漢、曾奕翔也都是熟識的前輩。

最後他不忘感謝從小一路陪伴成長的教練們，特別是現任新北凱撒總教練周宗志，「感謝他們一直以來的指導與幫助，讓我不斷變得更好。」

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀選秀狀元,台鋼雄鷹韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）