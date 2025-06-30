拒到爵士報到？新秀貝利亮相澄清「沒想過」　直呼自己很幸運

Ace Bailey has arrived in Utah ????



(via @utahjazz)

pic.twitter.com/FmtdSzTyWZ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

猶他爵士第5順位新秀貝利（Ace Bailey）今（30）日出席加盟記者會，首度回應外界質疑，強調從未考慮過拒絕報到。他坦言能來到鹽湖城是種幸運，「從沒想過不來。能處在這個位置，我感到非常幸運。」

"Was there any point that you considered not coming to Utah?" ????



Ace Bailey HAPPY to be with Jazz ???? pic.twitter.com/JabSAMxXRJ — Yahoo Sports (@YahooSports) June 29, 2025

貝利在選秀前並未到任何一隊進行試訓，還臨時取消與握有探花籤的七六人會面，並拒絕黃蜂與爵士的邀約。《ESPN》指出，猶他原本並不在他心儀名單內，但爵士依舊以第5順位選中這位年僅18歲的潛力前鋒。

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▲爵士新秀貝利回應拒絕報到傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

爵士籃球事務總裁安吉（Austin Ainge）形容這是「夢幻情境」，並表示包括第18順位選進的克雷頓（Walter Clayton Jr.）、第53順位的唐傑（John Tonje）在內的3位新秀，都是球團早已鎖定的高潛力人才，「他們不只能得分，也能防守。」

貝利身高6呎8吋，上季在羅格斯大學繳出場均17.6分、7.2籃板，三分命中率34.6%，具備外線與切入終結能力。他自認是能在籃板、防守、得分與傳導各方面貢獻的全面型球員。

他在選前被模擬選秀列為前3順位，但最終滑落至第5，外界對其穩定性與成熟度有所保留。對此貝利表示將用行動證明爵士沒看錯人，「我相信自己的努力。我花無數小時在訓練，每個環節都不放鬆。我相信自己，也相信我的過程。每個人都會犯錯，上帝不是要我們成為完美的人，我只管專注在自己該走的路上。」

▲爵士總管安吉稱貝利與其他新秀為「夢幻組合」，看好其攻防潛力。（圖／達志影像／美聯社）