拒到爵士報到？新秀貝利亮相澄清「沒想過」　直呼自己很幸運

記者游郁香/綜合報導

猶他爵士第5順位新秀貝利(Ace Bailey)今(30)日出席加盟記者會,首度回應外界質疑,強調從未考慮過拒絕報到。他坦言能來到鹽湖城是種幸運,「從沒想過不來。能處在這個位置,我感到非常幸運。」

"Was there any point that you considered not coming to Utah?" ????



Ace Bailey HAPPY to be with Jazz ???? pic.twitter.com/JabSAMxXRJ