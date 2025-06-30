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大都會「15戰吞12敗」低潮難止　林多召開「球員限定」會議

▲▼大都會林多。（圖／達志影像／美聯社）

▲林多召開「僅限球員參加」的閉門會議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會近期陷入嚴重低潮，球隊核心林多（Francisco Lindor）與阿隆索（Pete Alonso）主動召集選手們，舉行「僅限球員參加」的臨時會議，盼能藉此打破困境。

大都會開季表現亮眼，一度穩居國聯東區龍頭，但進入6月後團隊陷入低潮，近15場比賽僅拿下3勝、吞下多達12敗，不僅失去分區榜首寶座，近期對海盜的系列賽更連3場失掉9分以上，全數敗北。

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千賀滉大、梅吉爾（Tylor Megill）、坎寧（Griffin Canning）等先發投手相繼受傷，讓投手戰力捉襟見肘，被點名是狂吞敗仗的主因。

▲▼大都會阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索（左）。（圖／達志影像／美聯社）

林多表示，這場由選手自發性的討論會是在昨（29）日2比9不敵海盜後自然發生的，「比賽後大家坐在那裡，就自然而然地決定來談一談，好球隊就該這樣做，互相依靠、交換想法，這就是一支球隊該有的樣子。」

然而會議後隔天的比賽（今日的比賽），大都會仍以1比12大敗，投打兩端依舊低迷，短期內似乎難見起色。值得一提的是，儘管如此，大都會在去年5月底對道奇吞下3連敗後，也曾召開球員內部會議，隨後戰績急起直追，最終拿下89勝闖進國聯冠軍戰，寫下「奇蹟大都會」的佳話。

 
關鍵字： MLB大都會林多阿隆索

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