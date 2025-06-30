道奇年輕左投再奪勝　羅伯斯大讚「自信爆棚、特別可靠」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇24歲左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）今（30）日對皇家再度以中繼身分登板，投6局無失分摘下本季第4勝，也完成個人3連勝，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚這位急速成長的年輕投手是「特別令人安心的存在」。

此役，道奇在2局上取得1分領先後，弗羅布萊斯基接替登板，投滿6局僅被敲3支安打，送出6次三振、1次保送，完美封鎖皇家打線。

羅伯斯賽後表示，「他能像今天這樣投滿6局意義重大，讓史考特（Tanner Scott ）與其他牛棚投手都能休息，他確實不斷在成長。」

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▲弗羅布萊斯基本季成功把握老將缺陣機會，破繭而出。（圖／達志影像／美聯社）

道奇本季投手戰力面臨挑戰，多名經驗豐富的投手都在傷兵名單上，羅伯斯指出，「年輕投手們因此獲得更多機會，且好好把握住，逐漸在球隊站穩腳步，對整個團隊而言是件好事。」

羅伯斯對於弗羅布萊斯基更是有高度評價，「他的自信現在比以往都要高，雖然他本來就是很有自信的選手，但現在特別可靠。」

談到這名左投能在短時間內急速蛻變的關鍵，羅伯斯說，「他和投手教練一起修正投球動作，去年速球大約在92至94英里，今年已經提升到94到97英里，有時甚至飆到98英里。」

他接著說，「像今天能用速球壓制小惠特（Bobby Witt Jr.）這樣的頂級打者，就是跟去年最大的不同，當打者開始對他的速球有警覺時，其他球種也變得更具威脅，他的動作、心理素質、自信與執行力全都結合起來了。」

弗羅布萊斯基也回顧自己的蛻變，坦言「曾因太在意投出好球而失去本色」，但現在則回到「盡情展現自己的優勢、做到被換下前全力以赴」的心態，他說，「那場在華盛頓的糟糕先發反倒成為轉機，讓我開始做出一些調整，然後一切節奏就都回來了，現在更像是做回原本的自己。」

弗羅布萊斯基去年7月初才在對釀酒人的比賽初登大聯盟，並於8月對紅雀拿下生涯首勝，今年雖2次先發都吞敗，但改以中繼身份出賽後持續投出壓制內容，從19日對教士、25日對落磯到此役對皇家，他都在中繼登板中摘下勝投，完成漂亮3連勝。