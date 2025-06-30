投手大谷體力消耗過大？　本季登板隔日打擊率僅0.077

▲大谷翔平登板隔日打擊13支1，打擊率0.077。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇二刀流大谷翔平今（30）日對戰皇家，擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，結果4打數無安打、吞下1次三振，寫下本季第4度連2場比賽無安打紀錄，尤其是登板隔日的打擊表現，至今僅打出1支安打，打擊率0.077，狀態頗受矚目。

大谷前1日才以投手身份登板，飆出個人旅美最快的101.7英里（約163.6公里）速球，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「目前身體狀況看起來沒問題，但消耗相當大，會再觀察他的情況。」結果他在登板隔天的比賽中，面對皇家投手群的打擊狀態明顯受限。

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此役第1打席，大谷在球賽因雨延後1小時2分開打的情況下，積極出棒纏鬥到第8球，最終將1顆134.7公里的滑球打成左外野飛球出局。接著在第2打席於隊友E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出2分砲後站上打擊區，卻被135.6公里的滑球引誘，打成無效的中外野飛球。

▲大谷翔平今日打擊沒有建樹。（圖／達志影像／美聯社）

第3打席，大谷在1出局、一壘有人時，再遭132.7公里滑球破壞節奏，打成游擊雙殺打。最後第7局、第4打席時，一壘跑者羅哈斯（Miguel Rojas）盜壘失敗，他面對156.4公里的二縫線速球揮棒落空吞下三振。

大谷本季在先發登板翌日的打擊成績為13打數僅1安（那支安打是全壘打）、貢獻2分打點、吞下6次三振、另有1次觸身球，打擊率僅0.077，樣本數尚小，仍值得持續關注。

此外，這場比賽也是美國棒球歷史上的重要篇章，為了向1920年誕生的尼格羅聯盟（Negro Leagues）致敬而舉行，場地所在的堪薩斯市正是尼格羅聯盟的發源地，道奇特別戴上布魯克林時期的復古帽，皇家則戴上代表「莫納克斯」的帽子，羅伯斯感性表示，「希望選手們能像搭上時光機一樣，去想像幾10年前的世界。」

▲道奇需關注大谷翔平登板隔日身體疲勞狀況。（圖／達志影像／美聯社）

道奇今日靠著崔維諾（Lou Trivino）、弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）等牛棚接力僅失1分，以5比1取勝，完成6個系列賽連續勝出，但如何減輕大谷在投打兩端高強度後的疲勞，讓他登板翌日維持更穩定的打擊火力，將成為道奇接下來的重要課題。