中職選秀今晚登場台鋼狀元三選一？選秀首輪熱門名單浮現

▲中華職棒新人球員選拔會，30日登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀將於30日登場，選秀順序為台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一 7-ELEVEN 獅、中信兄弟。這是台鋼雄鷹創隊以來第 3 次握有狀元籤，狀元人選備受注目，首輪熱門人選也呼之欲出。

台鋼雄鷹於 2022 年選進高中畢業的游擊手曾子祐，現已成為一軍主力；隔年則先選進林子偉，再與樂天桃猿交易換來王溢正、藍寅倫、翁瑋均以及王柏融契約權。今年第 3 次獲得狀元籤，適逢選秀小年，台鋼的選擇牽動各隊佈局。韋宏亮、張育豪與曾偉喆皆是熱門人選。

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普門中學的張育豪擁有身材優勢，打擊能力仍具成長空間，被看好作為長期培養的目標。新北凱撒的韋宏亮最快球速超過 150公里，配有犀利滑球，被評為最有機會成為一軍即戰力的投手。據悉，前三順位球隊皆邀請他參與測試。

曾偉喆自高中起便是球探關注對象，具備出色運動能力，曾為二刀流，升上國體大後主投，最快球速亦破 150 公里。雖然其打擊具發展潛力，但守備位置不明，因此投手仍為主力方向。惟春季聯賽出賽量不多，近況成疑，但仍有參與邀請測試。

東體游擊手朱盟潛力高，且運動能力佳，被認為具備「天花板」，但各隊培育方針不同，是否能順利成長有待觀察。據了解，前四順位球隊均邀請他測試以便近距離評估。

平鎮高中的邱立璿今年先是在原民盃表現亮眼，王貞治盃又繳出 7 局無失分好投，球速接近 150 公里，聲勢抗漲，被球探認為有望培養為先發投手。穀保外野手劉承佑擁有優異腳程，打擊成熟度高於同齡選手；此外，蔡琞傑可守二壘及外野，具中長程火力，也有機會挑戰首輪。

其他前段輪次潛力股還包括：平鎮高中投手哀宥宇、U 系列國手捕手江庭毅，他們具國手經驗是優勢，尤其江庭毅高三成長多，評價提升不少；玉山盃冠軍台中市隊的西苑高中雙投鍾亦恩與王奕翔、二壘手吳承皓、捕手焦子杰也獲得球探高度評價。其中鍾亦恩更被期待成為先發投手。還有來自麥寮的徐磊與東體潛水艇投手陳世展亦受注目。

大專與社會隊方面亦有「璞玉」。國體外野手王君佑近一年進步明顯，有望於中後段獲選。輔大許賀捷去年放棄與樂天第 9 輪簽約，經一年磨練後攻守俱佳，有機會往前輪挺進。新北凱撒在周宗志執掌兵符後成「投手工廠」，除了韋宏亮之外，舒治浩的雙胞胎弟弟舒治偉也有被選上的可能；台體投手呂昱廷經國際賽洗禮後，獲得更多大賽經驗，亦為值得關注的對象。此外，唯一旅外黃暐傑僅味全最為了解近況，不過應不會作為首輪的選擇。

整體來看，台鋼的狀元人選將牽動各隊選秀佈局，韋宏亮、曾偉喆、張育豪皆有可能，富邦握有榜眼籤，有機會補進朱盟或劉承佑等高中潛力股。味全將視前兩順位選擇而定；統一獅投手戰力較缺乏，若曾偉喆或韋宏亮掉至此順位，補強機會高；中信兄弟身處最後順位，需依前五順位結果做出因應。