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兄弟「核彈頭」！宋晟睿4轟超越個人紀錄　平野惠一道出更高期待

▲▼ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟「核彈頭」宋晟睿本季已敲出4轟超過個人單季紀錄，長打率提升，展現進攻火力。不過總教練平野惠一坦言，對他仍有更高期待。

宋晟睿多以首棒出賽，29日賽前累計67打數19支安打，4發全壘打全數來自首棒身分，其中有2轟為首局首打席全壘打。談到他上半季表現，平野直言：「還有不足之處。讓他打第一棒，不是出於信賴感，而是期待感。」

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他指出，平時常與宋晟睿交換想法，希望他能多思考比賽整體，而不只是專注打擊本身。

宋晟睿29日賽前的上壘率為.323、長打率.429，平野指出，長打是他的魅力之一，但希望他能提升上壘率，「長打自然就會出現」。他也補充，宋晟睿具備腳程，一壘安打有機會拚成二壘安打，當他在壘上時能讓投手分心，也對下一棒打者有幫助。

若宋晟睿能成為「高上壘率＋高長打率」的打者，將是最佳成長目標。但他仍有課題待突破。平野舉前一戰為例，2局下一出局一、二壘有跑者時，他擊出雙殺打，「他應該思考當下自己最低限度該完成的任務是什麼？」

另一次是在5局下無人出局一、三壘，他擊出高飛犧牲打，雖完成最低限度任務，但教練團更希望他能打出推進跑者至二壘的結果。當時對手守備佈陣明顯放掉三壘跑者得分，教練團其實期待他能延續攻勢。

平野強調，「不是責怪睿睿，可能當時他沒有想到那麼多。無論投手還是野手，很少人會顧及這麼多細節。大多數人當下只想把自己該做的事做好。但從總教練角度，我會思考整體比賽情況，如果雙方思維能融合，球隊就會越來越好。」

關鍵字： 棒球中信兄弟打者教練成長

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