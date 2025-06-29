大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

Shohei Ohtani's 102 mph pitch is the fastest by a Dodger this season. ???? pic.twitter.com/kJtxGfP8cY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平本季第3度「二刀流」登場，他在今（29）日對上皇家的比賽中，以開路先鋒兼先發投手的身分登場，飆出個人旅美生涯最快球速101.7英里（約163.7公里），展現強勢回歸投手丘的實力，但道奇終場以5比9落敗，中止了5連勝。

▲大谷翔平本季第3度「二刀流」登場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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這是大谷本季第3場登板，也是他自接受肘部韌帶重建手術（俗稱 Tommy John）以來首度投滿兩局。全場面對7名打者皆以好球開局，共用27球送出20顆好球，僅被敲出1安、1保送，並以滑球三振有「大谷翔平二世」之稱的卡格里翁（Jac Caglianone）。

大谷首局被皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr. ）擊出安打、賈西亞（Maikel Garcia）獲保送後，他面對帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino），在2好球0壞球時，飆出高達101.7英里（約163.7公里）的內角四縫線速球，刷新個人大聯盟生涯最快球速，迫使對手打成雙殺，成功化解危機，並在第2局上演3上3下，完成今日的投手任務。

不過打擊方面，大谷4打數無安打、吞下3次三振，道奇終場以5比9吞敗。皇家隊則在帕斯昆提諾的全壘打與雙安猛打賞帶動下終止主場11連敗，他個人也追平生涯單場最高的5打點紀錄。