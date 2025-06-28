味全延長賽贏了！葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

記者王真魚／桃園報導

味全龍今日在與樂天桃猿的上半季補賽中歷經延長激戰，以7比5擊退對手，不過即便拿下勝利，球隊已確定無緣爭奪上半季冠軍。賽後總教練葉君璋接受訪問時，開場第一句話是關心「隔壁棚」的戰況，笑問：「他們要加賽嗎？」

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

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經過記者解釋掌握目前局勢後，葉總點點頭回應，「哦，要看明天啊，好好好。」被問到是否也期待加賽上演，他笑著直言，「當然呀！」

回到此戰比賽內容，葉君璋肯定球員在進攻端的積極表現，「今天攻擊部分其實還不錯，雖然有些時候是運氣差了一點，但可以看出來球員面對投手時，有展現出企圖心與積極性，希望他們能持續保持。」

至於先發投手龍聖的表現，雖然開局就面對滿壘失分危機，葉總仍給予肯定，「整體狀況算還可以，但對方也掌握得滿好，尤其我們之前連續幾場得分不順，可能投手也會有點壓力，怕再掉分就守不住，導致沒辦法那麼自在投球。希望未來能更順暢，是正向的壓力就好。」

此戰打出單場4安、成功敲回致勝分的王順和，賽後獲選為單場MVP，他也開心表示，「這應該是我生涯第一次拿MVP，真的很開心。如果每個人都能跳出來幫助球隊，而不只是特定幾位，我想這是很好的事，相信氣氛會越來越好。」

談到11局最後那一個關鍵打席，王順和表示，當時就是抓偏高的球去攻擊，「因為壘上有人，對方變化球機率會高，所以就鎖定高球。」

王順和本季已2度單場敲出4支安打，他認為今年在心態上有所調整，「去年可能比較想著打安打，今年會根據壘上狀況思考整體策略，不會只是單一想法。像最後那一打席，我只是專注把球打好，結果如何不是我能控制的。」

味全近一個月戰績起伏，從前段班掉到後段班，王順和希望這場勝利能帶動球隊重回正軌，「希望能延續今天的氛圍，我相信會越來越好。」對於自己在桃園特別順手，他笑說，「真的有感覺，在這裡打起來就是特別順。」

▲葉君璋、王順和 。（圖／味全龍提供）

