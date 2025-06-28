梁家榮重返一軍立刻先發！突然不痛反而怪怪的：努力找出平衡

▲梁家榮 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿三壘手梁家榮在上半季尾聲回到一軍，今天歸隊立刻先發，擔任第3棒三壘手。總教練古久保健二透露，其實進度比預期來得慢，梁家榮坦言，主要是打擊穩定度還沒有這麼好，「現在上來會以最好、最努力的狀態幫助球隊。」

梁家榮4月底下二軍後，進行肩胛上神經減壓手術，5月初開始復健。古久保健二表示，其實復健進度比預期還要多花一點時間，「現在狀況是可以比賽，就讓他回到一軍。」

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剛動完刀之後，梁家榮指出，有詢問過醫生，「醫生有說，身體會有保護機制，可能有一些阻擋感，這方面要突破。」他坦言，現在活動度都沒問題，但打擊穩定度沒有很好。

「主要是打擊出力方面，可能這兩天受傷，都是帶著傷痛在打擊，突然拿掉（疼痛感）了，反而感覺怪怪的。」梁家榮表示，目前還在努力找一個打擊機制，「想的跟做的會有落差，還在努力找出平衡。」

梁家榮在二軍已經實戰過5場，狀態回復到幾成，他直言，「如果說不痛的程度，是已經9成了，但實戰的感覺，老實說還無法斷定大概回到幾成，現在是時好時壞，這種狀態以前也沒遇過，還是要想辦法突破。」

他強調，既然現在回來了，就要想辦法幫助球隊，以最好、最努力狀態應戰，「這時間不在，看很多學弟做很多努力，自己也要對得起大家的努力。」

梁家榮對林智平、余德龍等資深主力感到佩服，「大家整體都打得不錯，特別是老將，果然薑還是老的辣。」而自己在二軍期間，也有很多感觸，「算是有找到以前打拚那種感覺，會珍惜在一軍的機會。