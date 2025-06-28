再見觸殺錯失挑戰？古久保坦言有些慌了：我也要反省

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿昨（26）日晚間與中信兄弟激戰至9局下，最終卻因陳佳樂在跑壘時遭到再見觸殺，錯失追平契機。總教練古久保健二今天賽前表示，當下本有意提出挑戰，但錯失時機，他坦言，「我自己也慌了，這樣不行。」

針對未提出挑戰的原因，古久保透露，裁判的解釋是「兩出局後超過10秒無法挑戰」，但他感覺實際時間應該還在範圍內，「但我自己當下也沒冷靜下來，第一時間就該挑戰，現在回頭看，應該是沒有超過十秒，這也是我的責任。」

古久保還原當時情況，「其實我那時一直在想要不要換代跑，已經走出來準備換人，余德龍也準備好了，結果下一秒就再見出局。」他自責表示，身為總教練，這種當機行為是不應該發生的，「我真的要反省。」

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至於裁判表示超過10秒無法挑戰，他表示，當下有向詢問是否有明確證據證明超過10秒，「看看是哪位裁判有按表計時。」球隊內部也試著透過重播影片測過一次，大約壓在10秒左右，古久保說，「「未來如果還有這種情況，我們也要做好準備。」

談到佳樂的跑壘判斷，古久保解釋，當下他繞過一壘後觀察右外野傳球方向，但無論是停下來觀察，還是有持續動作，這些都屬於臨場狀況判斷的一部分，「佳樂認為自己來得及，才會做出推進的決定。只是這一球，時間點剛好就是出局的 timing。」

雖然結果讓人遺憾，但古久保並未苛責子弟兵，「這是經驗的累積，當下那一瞬間的判斷，真的很難。」他也說，沒有特別對佳樂多說什麼，「因為如果那一球是安全上壘，大家就不會多講什麼了。」

最後他打趣表示，「佳樂當下的跑壘是相當積極，但他本身沒什麼速度。」





▲樂天桃猿總教練古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）