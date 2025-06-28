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道奇蒙西近4戰掃4轟、15打點　直言球看得特別清楚

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇內野老將蒙西（Max Muncy）近期火力驚人，今（28）日作客皇家，敲出本季第13號全壘打，近4場比賽已累積4轟、15打點，成為道奇攻勢的重要推手，也幫助球隊以5比4搶下對皇家3連戰首戰。

此役道奇首局就靠大谷翔平的開路先鋒全壘打先馳得點，不過隨即在下半局遭到追平。蒙西在2局，2人出局、一壘有人時，逮中皇家左投卡麥隆（Noah Cameron）的快速球，將球轟向中外野看台，擊出超前的2分砲。

雖然該局之後道奇隨即在下半局失掉3分被反超，但5局靠大谷的追平三壘安打與貝茲（Mookie Betts）的關鍵安打再度逆轉，終場成功奪勝。

全場道奇僅擊出4支安打，遠少於皇家11安，但靠著大谷與蒙西的全壘打有效換分，最終仍以高效率攻勢拿下勝利，本季在全場僅4安打的比賽中戰績來到驚人的3勝1敗。

▲▼道奇蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙西打擊近況極佳。（圖／達志影像／美聯社）

賽後蒙西接受訪問時表示，「最近感覺（看球）特別清楚，今晚整場從頭到尾感覺都很好，結果也很好。」

他也談到最近的擊球想法，「我試著保持簡單，不要太用力，我想這就是最重要的事情吧，讓球進到自己想要的區域再出手，自然就會打出好結果。」

關鍵字： MLB道奇大谷翔平蒙西

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