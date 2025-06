道奇蒙西近4戰掃4轟、15打點　直言球看得特別清楚

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇內野老將蒙西(Max Muncy)近期火力驚人,今(28)日作客皇家,敲出本季第13號全壘打,近4場比賽已累積4轟、15打點,成為道奇攻勢的重要推手,也幫助球隊以5比4搶下對皇家3連戰首戰。

此役道奇首局就靠大谷翔平的開路先鋒全壘打先馳得點,不過隨即在下半局遭到追平。蒙西在2局,2人出局、一壘有人時,逮中皇家左投卡麥隆(Noah Cameron)的快速球,將球轟向中外野看台,擊出超前的2分砲。

Max Muncy clubs his 4th homer in his last 4 games! pic.twitter.com/pdHW22Rx7o