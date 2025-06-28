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落選新秀變NBA最佳第6人　灰狼砸36.3億大約綁定長人里德

▲▼公鹿羅培茲；溜馬透納；灰狼里德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里德與灰狼完成5年1.25億美元續約，正式成為球隊長期藍圖核心之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

明尼蘇達灰狼中鋒里德（Naz Reid）完成華麗蛻變，從落選新秀一路拚上年度最佳第6人，最終換來一紙5年1.25億美元（約36.3億台幣）的大合約。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，這份5年長約還包含新的球員選項，灰狼成功留住這位攻守兼備的長人。

身高6呎9吋（約205公分）的里德，能打大前鋒與中鋒位置，無論與「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）、前一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）或藍道（Julius Randle）搭配，都能打出高效表現。他具備外線射程與切入終結能力，能有效拉開空間，為當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）創造出手機會。

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里德同時能勝任雙塔或5小陣容，在不犧牲護框與籃板下提供投射與機動性。雖然他非傳統「護框」悍將，但力量與橫移速度使他在換防上極具威脅，生涯6季中有5季，當他在場上時，球隊每回合失分都低於他下場時，且他的火鍋與抄截率也一直高於聯盟平均。

▲▼灰狼里德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里德2023-24賽季奪下最佳第6人。（圖／達志影像／美聯社）

里德在2024-25賽季以場均14.2分、6籃板、2.3助攻創下生涯新高，繼去年奪下最佳第6人後，助灰狼連兩季闖入西區冠軍賽，成為明尼蘇達內線不可或缺的穩定力量。原本他擁有1500萬美元球員選項可執行，但最終灰狼開出5年長約綁定他。

「防守端，Naz表現非常出色，」總教練芬奇（Chris Finch）曾稱讚他能應對各種對位，並在轉換快攻中扮演關鍵角色，「他是我們少數能讓防守轉為進攻的球員之一，無論是推進或終結都能貢獻。他也是優秀的傳導者，能為進攻注入活力。」

▲▼灰狼里德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里德能勝任雙塔與五小體系，防守效率與場上正負值皆具水準。（圖／達志影像／美聯社）

上季全聯盟僅7名球員達成150顆三分、150助攻、50火鍋與50抄截的「全能門檻」，包括新科年度MVP與FMVP得主吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）、艾德華茲以及里德本人，足見他已躋身菁英行列。

即將在8月滿26歲的里德正值巔峰期，從2019年落選後被灰狼簽下，如今蛻變為陣中核心，球團籃球事務總裁康奈利（Tim Connelly）曾說，「看看Naz三、四年前的樣子，再看看他現在的表現，他能走到這一步完全靠的是驚人的自律與投入。」

關鍵字： 籃球NBA明尼蘇達灰狼Naz Reid

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