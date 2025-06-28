廖宥霖圓夢大溪旅美第一人　教頭揭重砲養成歷程與最大特質

▲廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊。（圖／展逸運動行銷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美新秀廖宥霖日前確定加盟美國職棒釀酒人隊，完成棒球人生的重要一步，也成為大溪高中旅外選手第一人。大溪高中總教練鄭錦繁回顧這位愛徒三年來的成長歷程，直言「那份自信與堅定，不是每個高中生身上都看得到。」

鄭錦繁表示，廖宥霖在高一進入大溪高中時，最吸引教練團目光的是其紮實的守備基本功、靈活的腳步與穩定的傳球臂力。「這三項能力要特別感謝仁善國小紀順彬總教練與新明國中黃湋志總教練的打底，讓我們省下很多基本功訓練的時間，可以把重心放在打擊與身體素質的建構上。」

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大溪高中棒球隊特別感謝志航科技、名肯膠業、藝華彩卷行及呈龍體育用品社幫助下，增加了相當多的訓練器材、訓練體系中，除了重視重量訓練與運動營養以減輕選手訓練負擔，教練團也強調室內戰術課與比賽理解能力的培養，包括讓球員上台表達賽後感想，觀察投手與守備佈陣等，讓球員學習「怎麼去比賽」。

▲大溪高中廖宥霖。（圖／學生棒球聯盟提供）

鄭錦繁說：「宥霖三年最大的轉變，是在高三上學期黑豹旗與螺絲盃拿下全壘打獎的那一刻。他走進打擊區時，眼神已不再迷茫，而是堅定，眼裡看得見想挑戰職棒的企圖心。」

即使玉山盃期間受傷，廖宥霖仍不曾放棄中職選秀的念頭，並在此時收到了美職釀酒人隊的合約。他對教練團說：「人生只有一次機會，如果這次不去，我將來一定會後悔。」鄭錦繁坦言，這份信念與決斷，是許多同齡球員難以比擬的。

除了場上表現，廖宥霖的個性也被視為旅外優勢之一。「他天生有不服輸的特質，也展現出優秀球員的人格特質。即使練習或比賽出現狀況，也會主動與教練討論改進方式，做什麼事都要做到100分。」鄭錦繁指出，宥霖在學業表現同樣名列前茅，是兼顧球場與課堂的典範。「他是少數會主動問問題、追求答案的選手。」

談到家庭背景，教練也分享：「宥霖的爸爸本身熱愛棒球，常和他一起玩傳接球，也經常帶他去看桃園職棒比賽。國小三年級期末時，剛好看到仁善國小招生訊息，就此開啟他的棒球之路。媽媽雖然心疼孩子練球辛苦，但看他樂在其中，從未喊過累，也全力支持。」

▲廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊。（圖／展逸運動行銷提供）

對於如何培養打者，大溪高中的理念重視身材發展與棒次安排，並強調比賽模擬情境訓練。「現代棒球不能只靠4支安打得1分，長打與效率很重要。」鄭錦繁指出，教練團平時訓練以分站打擊、多樣情境模擬為主，並專注發掘每位選手的優點，培養自信心。

回憶廖宥霖剛入隊時，多打1、2、8、9棒，打擊力量尚未提升，但因腳程佳，教練安排他苦練偷點與盜壘，提升整體攻擊價值。雖然高一時各項比賽打擊率僅約1成，曾因低潮來找教練質疑為何仍被安排上場，但教練回答他：「你才一年級，還有兩年可以失敗。如果你高三木棒聯賽打得好，是你的能力；打不好，是我們教練的問題。多給自己一點時間，也多給教練一點時間等你長大。」

這段對話為廖宥霖解開心結，從高二暑假起開始嶄露頭角，拿下金龍盃打擊獎第一名，打擊棒次逐漸往中心打者移動，培養關鍵打點與抗壓能力。最終在高三木棒聯賽與林珺希並列最多全壘打。

鄭錦繁總結：「不管宥霖是旅外或留在中職，他應該都會是教練團最喜歡的那種選手。」

▲大溪廖宥霖。（圖／記者楊舒帆攝）