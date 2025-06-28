運動雲

>

廖宥霖圓夢大溪旅美第一人　教頭揭重砲養成歷程與最大特質

▲廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊。（圖／展逸運動行銷提供）

▲廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊。（圖／展逸運動行銷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美新秀廖宥霖日前確定加盟美國職棒釀酒人隊，完成棒球人生的重要一步，也成為大溪高中旅外選手第一人。大溪高中總教練鄭錦繁回顧這位愛徒三年來的成長歷程，直言「那份自信與堅定，不是每個高中生身上都看得到。」

鄭錦繁表示，廖宥霖在高一進入大溪高中時，最吸引教練團目光的是其紮實的守備基本功、靈活的腳步與穩定的傳球臂力。「這三項能力要特別感謝仁善國小紀順彬總教練與新明國中黃湋志總教練的打底，讓我們省下很多基本功訓練的時間，可以把重心放在打擊與身體素質的建構上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大溪高中棒球隊特別感謝志航科技、名肯膠業、藝華彩卷行及呈龍體育用品社幫助下，增加了相當多的訓練器材、訓練體系中，除了重視重量訓練與運動營養以減輕選手訓練負擔，教練團也強調室內戰術課與比賽理解能力的培養，包括讓球員上台表達賽後感想，觀察投手與守備佈陣等，讓球員學習「怎麼去比賽」。

▲▼大溪高中先發賴謙凡5.2局失1分；大溪高中廖宥霖關鍵兩分砲拉開差距。（圖／學生棒球聯盟提供）

▲大溪高中廖宥霖。（圖／學生棒球聯盟提供）

鄭錦繁說：「宥霖三年最大的轉變，是在高三上學期黑豹旗與螺絲盃拿下全壘打獎的那一刻。他走進打擊區時，眼神已不再迷茫，而是堅定，眼裡看得見想挑戰職棒的企圖心。」

即使玉山盃期間受傷，廖宥霖仍不曾放棄中職選秀的念頭，並在此時收到了美職釀酒人隊的合約。他對教練團說：「人生只有一次機會，如果這次不去，我將來一定會後悔。」鄭錦繁坦言，這份信念與決斷，是許多同齡球員難以比擬的。

除了場上表現，廖宥霖的個性也被視為旅外優勢之一。「他天生有不服輸的特質，也展現出優秀球員的人格特質。即使練習或比賽出現狀況，也會主動與教練討論改進方式，做什麼事都要做到100分。」鄭錦繁指出，宥霖在學業表現同樣名列前茅，是兼顧球場與課堂的典範。「他是少數會主動問問題、追求答案的選手。」

談到家庭背景，教練也分享：「宥霖的爸爸本身熱愛棒球，常和他一起玩傳接球，也經常帶他去看桃園職棒比賽。國小三年級期末時，剛好看到仁善國小招生訊息，就此開啟他的棒球之路。媽媽雖然心疼孩子練球辛苦，但看他樂在其中，從未喊過累，也全力支持。」

▲廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊。（圖／展逸運動行銷提供）

▲廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊。（圖／展逸運動行銷提供）

對於如何培養打者，大溪高中的理念重視身材發展與棒次安排，並強調比賽模擬情境訓練。「現代棒球不能只靠4支安打得1分，長打與效率很重要。」鄭錦繁指出，教練團平時訓練以分站打擊、多樣情境模擬為主，並專注發掘每位選手的優點，培養自信心。

回憶廖宥霖剛入隊時，多打1、2、8、9棒，打擊力量尚未提升，但因腳程佳，教練安排他苦練偷點與盜壘，提升整體攻擊價值。雖然高一時各項比賽打擊率僅約1成，曾因低潮來找教練質疑為何仍被安排上場，但教練回答他：「你才一年級，還有兩年可以失敗。如果你高三木棒聯賽打得好，是你的能力；打不好，是我們教練的問題。多給自己一點時間，也多給教練一點時間等你長大。」

這段對話為廖宥霖解開心結，從高二暑假起開始嶄露頭角，拿下金龍盃打擊獎第一名，打擊棒次逐漸往中心打者移動，培養關鍵打點與抗壓能力。最終在高三木棒聯賽與林珺希並列最多全壘打。

鄭錦繁總結：「不管宥霖是旅外或留在中職，他應該都會是教練團最喜歡的那種選手。」

▲▼大溪廖宥霖。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大溪廖宥霖。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 廖宥霖大溪高中美國職棒釀酒人隊棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

【雲霧來襲】板橋瞬間被罩住！縮時影片超震撼

熱門新聞

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到

2拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

3鄭凱文一句還好嗎？陳柏豪笑中解憂

4羅戈當季後賽投！加賽就看教練團安排

5大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場

最新新聞

1道奇9局弗里曼「神撈」守下勝利

2選秀後閃電分手！暴龍首冠總裁下台

3沈家羲升上水手1A　李灝宇又挨球吻

4杜克雙狀元同框！弗拉格見厄文超驚喜

5超人力霸王主題日「攻蛋」售票資訊

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366