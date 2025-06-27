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宋晟睿開轟！羅戈好投送桃猿出局　兄弟2比1奪5連勝搶關鍵1勝

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟與樂天桃猿進行上半季補賽，羅戈先發6.1局一直到7局才失掉唯一1分，牛棚相繼守成，兄弟終場2比1驚險勝出，打出一波5連勝，緊咬上半季封王希望。桃猿此役苦吞3連敗，上半季淘汰指數歸零，確定無緣爭奪半季冠軍。

兄弟開局就靠宋晟睿開轟先馳得點，這是他本季第4轟，超越個人單季新高。

兩隊接下來形成投手戰，其中桃猿2局發生3次失誤，其中游擊手林承飛包辦2次，不過魔神樂未受影響，關鍵時刻送出三振解危。

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兄弟先發投手羅戈前6局投完只被擊出4支零星安打，沒有失分，7局續投則接連被敲2安，因滾地球失掉唯一1分，兄弟決定換投，蔡齊哲接手，守住領先，包括三振陳佳樂。

羅戈此戰主投6.1局被敲6支安打，用102球，只有1次四壞球保送，飆出7次三振，失掉1分責失。

兄弟一度在7局2出局後攻下滿壘，但發動雙盜壘戰術失敗，最終只靠張仁瑋適時安打，再添1分。

魔神樂主投7局僅挨5安，包括1支陽春砲，另有6次三振、2次四壞球保送，失掉2分責失。 陳佳樂在九局下兩出局時敲出關鍵安打，一壘跑者陳晨威一路衝上三壘，眼看樂天有望延續攻勢，沒想到陳佳樂卻選擇拚進二壘，結果在途中被觸殺出局，成為比賽的最後一個出局數。

▲▼ 羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球中信兄弟樂天桃猿羅戈宋晟睿

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