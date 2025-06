今永昇太休養7周滿血回歸繳好投　5局無失分僅被敲1安

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊日籍強投今永昇太歷經7周休養,在台灣時間27日客場對戰聖路易紅雀的比賽中重返投手丘,今永昇太回歸首戰以5局無失分、僅被敲1安的優異表現,率領小熊3比0完封紅雀,成功扳平系列賽。

Singin’ in St. Louis pic.twitter.com/VEjDlq0xq1

這場比賽是今永昇太自5月4日對戰釀酒人拉傷左腿腿後肌後首度登板,繳出5局被敲1安、3次三振與1次保送的不俗成績,賽後今永昇太將本季防禦率壓低至2.54;他在首局用一顆92英哩的內角高速球三振康崔拉斯(Willson Contreras),第3局再分別用指叉球與滑球三振漢普森(Garrett Hampson)與唐納文(Brendan Donovan)。

Five innings of one-hit ball from Shota Imanaga. pic.twitter.com/nNBf9RuRw1