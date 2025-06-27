今永昇太休養7周滿血回歸繳好投　5局無失分僅被敲1安

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍強投今永昇太歷經7周休養，在台灣時間27日客場對戰聖路易紅雀的比賽中重返投手丘，今永昇太回歸首戰以5局無失分、僅被敲1安的優異表現，率領小熊3比0完封紅雀，成功扳平系列賽。

這場比賽是今永昇太自5月4日對戰釀酒人拉傷左腿腿後肌後首度登板，繳出5局被敲1安、3次三振與1次保送的不俗成績，賽後今永昇太將本季防禦率壓低至2.54；他在首局用一顆92英哩的內角高速球三振康崔拉斯（Willson Contreras），第3局再分別用指叉球與滑球三振漢普森（Garrett Hampson）與唐納文（Brendan Donovan）。

Five innings of one-hit ball from Shota Imanaga. pic.twitter.com/nNBf9RuRw1 — Chicago Cubs (@Cubs) June 26, 2025

今永的好投也讓總教練康索爾（Craig Counsell）賽後讚賞，「他完全掌控場面，看起來就像他根本沒中斷過輪值，我原本擔心他會因為復出過於亢奮，但他很好地控制了出力與情緒，這讓他投得很有效率。」

值得一提的是，今永昇太在本場比賽的第2球讓紅雀唐納文擊出滾地球時，親自跑上壘包，補位接住隊友布許（Michael Busch）的傳球，完成第一個出局數。賽後今永透過翻譯表示：「完成那個守備後我就放鬆下來了，我想整支球隊應該也有同樣感覺，我冷靜地完成這個play，那一刻大家應該都鬆了一口氣。」

打線方面，2局上半布許擊出一發109.6英哩初速的陽春砲率隊打破僵局，4局上半哈普（Ian Happ）選到保送擠回1分，8局上半史旺森（Dansby Swanson）在跑壘時遭夾殺，讓三壘上的阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）趁亂跑回本壘，添得保險分，最終小熊3比0取勝。

談到重返賽場的感受，今永昇太表示：「真的很棒，我非常感激，因為復健期間球隊表現很好，讓我今天完全不覺得像是傷癒初登板，只覺得好，今天就來扳平系列戰，我真的很感謝這一切。」