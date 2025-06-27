大谷翔平28轟助道奇4連勝　主帥盛讚「珍貴的保險分」

▲大谷翔平此役夯出賽季第28轟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平在台灣時間27日對陣洛磯的比賽中，擊出本季第28轟，率隊終場以3比1獲勝。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷這轟很關鍵，並表示「對第9局的局勢產生了重大影響，這是球隊非常珍貴的保險分。」

Shohei Ohtani blasts his 28th home run of the season! pic.twitter.com/bjNaerGq1f [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

大谷翔平這一轟發生在7局上半，當時他面對洛磯中繼投手金利（Tyler Kinley）時揮出中外野陽春全壘打，這發全壘打擊球初速107.8英哩，飛行距離419英呎，也是大谷翔平賽季第28轟，幫助道奇最終2分差勝出。

賽後談到大谷這轟，羅伯斯直呼：「這是一支非常重要的一擊，翔平的全壘打讓領先從1分變成2分，對第9局的局勢產生了重大影響，這是球隊非常珍貴的保險分。」

Shohei Ohtani homers, Clayton Kershaw now 3 shy of 3,000-strikeout milestone as the @Dodgers complete the sweep. pic.twitter.com/E5GFmDIiCu — MLB (@MLB) June 26, 2025

除了打線發揮，道奇老將柯蕭（Clayton Kershaw）此役擔任先發，繳出6局失1分的優質內容，一共送出5次三振，生涯三振數也推進至2997K，距離3000K僅差3次，羅伯斯受訪時對此表示：「非常印象深刻的投球，他每次登板都在進步，速球非常有力，前段滑球也表現得不錯，整體上很有效率地抓下出局數。」

在先發輪值吃緊的情況下，柯蕭的表現對道奇而言極其珍貴，羅伯斯最後說道，「我們目前正在為如何安排先發投手而煩惱，他的好投是非常大的幫助，當他在場上投球時，其他隊友也會做出很棒的表現，他能穩定輪值對球隊來說意義重大。」