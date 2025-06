大谷翔平28轟助道奇4連勝　主帥盛讚「珍貴的保險分」

▲大谷翔平此役夯出賽季第28轟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平在台灣時間27日對陣洛磯的比賽中,擊出本季第28轟,率隊終場以3比1獲勝。賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)盛讚大谷這轟很關鍵,並表示「對第9局的局勢產生了重大影響,這是球隊非常珍貴的保險分。」

Shohei Ohtani blasts his 28th home run of the season! pic.twitter.com/bjNaerGq1f

大谷翔平這一轟發生在7局上半,當時他面對洛磯中繼投手金利(Tyler Kinley)時揮出中外野陽春全壘打,這發全壘打擊球初速107.8英哩,飛行距離419英呎,也是大谷翔平賽季第28轟,幫助道奇最終2分差勝出。

賽後談到大谷這轟,羅伯斯直呼:「這是一支非常重要的一擊,翔平的全壘打讓領先從1分變成2分,對第9局的局勢產生了重大影響,這是球隊非常珍貴的保險分。」

Shohei Ohtani homers, Clayton Kershaw now 3 shy of 3,000-strikeout milestone as the @Dodgers complete the sweep. pic.twitter.com/E5GFmDIiCu