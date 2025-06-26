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台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅26日晚間在台南以3比4敗給台鋼雄鷹，苦吞3連敗，不僅讓原本拚主場拋彩帶的希望受到重挫，也被中信兄弟追上，獅上半季魔術數字消失。兩隊目前同為33勝24敗，勝率皆為0.579，上半季封王之爭進入最膠著、也最戲劇的倒數階段。

根據中職規章，若兩隊在60場打完後戰績相同，將進行加賽決定半季冠軍。目前統一與兄弟都剩下3場比賽，兩軍最終勝場一樣（如同為36勝24敗）時，將進入季賽加賽。

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獅隊吞下3連敗後士氣受挫，剩餘三場比賽壓力沉重，除了必須搶下全勝，還得看兄弟戰況，才能避免被迫進入加賽或讓出王座。中信兄弟近期打出4連勝強勢反彈，勝率與戰績皆追平，擁有極大逆襲空間。

統一獅今晚對台鋼雄鷹，雖敲出13支安打，但攻勢串連不佳，全場僅攻下3分。魔鷹雙安包辦3打點，郭永維「出老千」生涯首次單場5安。

台鋼雄鷹先發投手後勁今晚面對統一獅雖然表現起伏，但仍完成優質先發。他用106球投滿6局，被敲出多達12支安打、送出2次四壞球，不過僅失3分。

這是後勁本季第11場先發，其中有10場達成優質先發。雖然今晚被打得並不輕鬆，但他仍撐完6局。退場時球隊以4：3領先，也讓他取得跨季17連勝。

魔鷹首局敲安貢獻2分打點率隊領先，3局下，林子豪高飛犧牲打追分，陳重羽適時安打追平。5局上，魔鷹再敲安要回領先，郭阜林隨後擊出高飛犧牲打，再添保險分。

6局上，林佳緯敲安追回1分。蒙德茲主投6局被敲9安失掉4分，中斷5連勝，吞本季第2敗。

後勁退場後，陳柏清、許育銘、林詩翔各後援1局，封鎖獅隊攻勢。林詩翔奪本季第15次救援成功。

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