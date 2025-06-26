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林昱珉5局好投飆150公里！沙子宸高A首戰　林家正生日3安大爆發

▲林家正加盟運動家。（圖／取自林家正官方粉絲團）

▲林家正。（圖／取自林家正官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣球員今日表現，響尾蛇隊3A左投林昱珉先發主投5局僅失1分，最快球速飆到150公里，無關勝敗；運動家隊投手沙子宸升上高階1A後首度先發，投3局失6分吞下敗投；而迎來28歲生日的林家正則猛打賞，幫助運動家2A以18比4擊敗教士2A。

林昱珉3A先發出戰天使3A，一開局狀況略顯不穩，投出一次觸身球與一次四壞球保送，不過成功穩住局面、未讓對手得分。第2局回穩，順利解決對手三名打者，演出三上三下。第3局儘管隊友發生守備失誤，林昱珉仍未受影響，繼續壓制打線。進入第4局，他遭到對方擊出陽春全壘打，失掉全場唯一1分。第5局再度遇上失分危機，被敲出兩支一壘安打，但靠著兩次三振成功化解危機。

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他此戰用了84球完成5局投球，被敲3支安打，送出5次三振、2次四死球，失1分，最快球速達93.3英里（約150.1公里）。最終響尾蛇3A以6比2獲勝，林昱珉無關勝敗，本季10場出賽皆為先發，目前戰績1勝3敗，防禦率5.40。


另一名台灣投手沙子宸今日迎來升上運動家高階1A後的首次先發，對手為紅人隊高階1A。他主投3局共用64球，被敲7支安打，包含第3局挨轟的一發3分砲，失掉6分，其中5分為責失分，僅投出1次三振，最終吞下敗投，目前防禦率為15.00。


林家正迎來28歲生日，先發擔任第9棒、捕手，在與教士2A的比賽中交出4打數3安打的猛打賞成績，貢獻1打點並跑回3分，打擊率升至0.162，幫助球隊以18比4大勝。

林家正在第2局下首打席就敲出中間方向的一壘安打，成功終結連4場未敲安的低潮。第4局因捕手妨礙打擊獲得上壘機會，並靠隊友延續攻勢跑回球隊第9分。第5局面對投手纏鬥9球後，擊出左外野方向的平飛二壘安打，送回第12分，貢獻1分打點。第6局再敲出三壘方向的一壘安打，隨後藉著對手守備失誤跑回球隊的第17分。第8局的最後一打席則擊出游擊方向飛球遭接殺，未能再度上壘。

林家正單場4打數3安打、1打點、3得分，攻守俱佳，生日當天為自己留下亮眼表現。

關鍵字： 台灣小聯盟棒球球員生日

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