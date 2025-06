「他還無法立足NBA」美媒看楊瀚森首輪中選傻了　拓荒者總管解釋

▲楊瀚森以第16順位爆冷中選,震驚美媒。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

來自中國CBA青島隊的長人楊瀚森成為今年NBA選秀會的最大驚奇,他出人意料在首輪第16順位就被拓荒者選中,引發美媒震撼。專家霍林格(John Hollinger)表示這是一次「過度操作」,維森尼(Sam Vecenie)更斷言,「他還無法立足NBA。」不過拓荒者總管克羅寧(Joe Cronin)強調,球隊已觀察楊瀚森兩年,「我們真的非常興奮,這是非常獨特的天賦。」

楊瀚森原被多家美媒預估為「次輪中段」新秀,《The Athletic》記者維森尼就將他排在第48順位,並點出他身材條件雖有優勢,具備傳球視野與禁區手感,但缺乏爆發力與橫移速度,恐難以轉換至NBA層級,不像當今幾位NBA禁區明星約基奇(Nikola Jokić)、薩波尼斯(Domantas Sabonis)或唐斯(Karl-Anthony Towns)能用身體碾壓對手,「不幸的是,楊瀚森沒有這樣的身體能力。」

▲拓荒者禁區已有艾頓、威廉斯與克林根,楊瀚森短期內恐難爭取上場時間。(圖/達志影像/美聯社)

另一位專家霍林格更直白批評,「我很抱歉……什麼?沒有人預期他會在首輪被選中,真的沒有人。」他指出拓荒者禁區已有艾頓(Deandre Ayton)、威廉斯(Robert Williams)和樂透新秀克林根(Donovan Clingan),「楊瀚森根本沒有明確的上場空間,我完全搞不懂這個選擇。」

“We selected a player we’ve been watching for quite a while and we're really excited … This is a very, very unique talent, in our opinion.” – Blazers GM Joe Cronin.



Cronin said the Blazers scouted center Yang Hansen for two years and might have selected him in the 2024 NBA… pic.twitter.com/vJTKCnc3MO