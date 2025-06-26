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「他還無法立足NBA」美媒看楊瀚森首輪中選傻了　拓荒者總管解釋

▲▼「中國版約基奇」楊瀚森首輪第16順位中選 。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊瀚森以第16順位爆冷中選，震驚美媒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

來自中國CBA青島隊的長人楊瀚森成為今年NBA選秀會的最大驚奇，他出人意料在首輪第16順位就被拓荒者選中，引發美媒震撼。專家霍林格（John Hollinger）表示這是一次「過度操作」，維森尼（Sam Vecenie）更斷言，「他還無法立足NBA。」不過拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）強調，球隊已觀察楊瀚森兩年，「我們真的非常興奮，這是非常獨特的天賦。」

楊瀚森原被多家美媒預估為「次輪中段」新秀，《The Athletic》記者維森尼就將他排在第48順位，並點出他身材條件雖有優勢，具備傳球視野與禁區手感，但缺乏爆發力與橫移速度，恐難以轉換至NBA層級，不像當今幾位NBA禁區明星約基奇（Nikola Jokić）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）或唐斯（Karl-Anthony Towns）能用身體碾壓對手，「不幸的是，楊瀚森沒有這樣的身體能力。」

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▲▼「中國版約基奇」楊瀚森首輪第16順位中選 。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者禁區已有艾頓、威廉斯與克林根，楊瀚森短期內恐難爭取上場時間。（圖／達志影像／美聯社）

另一位專家霍林格更直白批評，「我很抱歉……什麼？沒有人預期他會在首輪被選中，真的沒有人。」他指出拓荒者禁區已有艾頓（Deandre Ayton）、威廉斯（Robert Williams）和樂透新秀克林根（Donovan Clingan），「楊瀚森根本沒有明確的上場空間，我完全搞不懂這個選擇。」

儘管外界對拓荒者的選擇批評居多，波特蘭總管克羅寧堅定表示，他們已關注楊瀚森長達兩年，如果這位中國禁區新星去年投入選秀，還是可能會選他，「我們選中了我們關注已久的球員，真的非常興奮……在我們看來，他是一位天賦獨特的球員。」

關鍵字： 籃球NBA拓荒者楊瀚森

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