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今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

記者游郁香／綜合報導

被陸媒封為「中國版約基奇（Nikola Jokic）」的禁區新星楊瀚森，原本被預估是次輪新秀，沒想到首輪第16順位就被選中，成為今年NBA選秀會最大驚奇。原本手握第16號籤的是灰熊，不過這個選秀權稍早被交易到拓荒者，名記者歐康納（Kevin O'Connor）直呼，「本屆選秀至今最大的震撼！」

▲▼「中國版約基奇」楊瀚森首輪第16順位中選 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「中國版約基奇」楊瀚森首輪第16順位中選 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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身高218公分的楊瀚森在本季CBA賽事結束後，決定投身NBA選秀會，他在聯合試訓表現出色，兩場實戰對抗賽合計繳出23分、7籃板、8助攻以及2阻攻，整體選秀行情提升不少。

早在楊瀚森首個CBA賽季（2023-24賽季）時，NBA相關人員就多次前往現場觀察他，但他並沒有參加去年的NBA選秀，直到今年才報名。在美國各大媒體選秀前的模擬中，他都落在次輪，但最終他在首輪第16順位就中選，成為本屆選秀會最大驚奇。

▲▼「中國版約基奇」楊瀚森首輪第16順位中選 。（圖／達志影像／美聯社）

資深記者歐康納直呼，這是本屆選秀至今最大的震撼。他在球探報告中指出，這位即將度過20歲生日（美國時間今日是25日，他的生日是26日）的禁區新星，具備出色的傳統中鋒條件，擁有精湛的低位腳步與傳球視野，禁區的進攻手段多元，籃板能力與護框表現也頗具潛力。

楊瀚森在2023年10月23日代表青島出戰北控，迎來職業生涯首秀，並在該季全明星賽獲選北區先發，入選2024年CBA國內球員第一陣容，被選為年度最佳防守球員與年度最佳新銳球員。

楊瀚森成為第9位在NBA選秀會中選的中國球員，其他8位如下：

宋濤：1987年第67順位被老鷹選中
王治郅：1999年第36順位被獨行俠選中
姚明：2002年第1順位被火箭選中
薛玉洋：2003年第57順位被獨行俠選中
易建聯：2007年第6順位被雄鹿選中
孫悅：2007年第40順位被湖人選中
周琦：2016年第43順位被火箭選中
王哲林：2016年第57順位被灰熊選中

關鍵字： NBA選秀中國CBA楊瀚森

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